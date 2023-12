Deiber Caicedo y la emotiva dedicatoria al cielo, tras el título de Liga con el Junior

Poco después de coronarse campeón de la Liga II-2023 en el estadio Atanasio Girardot, Deiber Caicedo charló ante los medios de comunicación, manifestando su gran alegría y felicidad por este importante logro en su carrera profesional. No obstante, el futbolista ‘tiburón’ recordó a un ‘viejo conocido’ e hizo una emotiva dedicatoria.

Bien es sabido que, por su cercanía en los diferentes procesos de la Selección Colombia, Caicedo mantenía una buena relación con Andrés Balanta, quien falleció a finales del 2022 por un problema cardiaco, mientras realizaba una práctica diaria en el Atlético Tucumán de Argentina.

Evidentemente, este hecho no solo causó dolor en el ahora jugador del Junior de Barranquilla, sino que meses después del fatídico hecho, aún genera recordación, así como el mismo Deiber lo manifestó el pasado miércoles en el estadio Atanasio Girardot, cuando se coronó campeón con el cuadro ‘rojiblanco’ en el fútbol colombiano.

“Las promesas se cumplen y desde que llegué acá ese era mi objetivo”, indicó inicialmente una de las grandes figuras del equipo barranquillero, referente al compromiso moral que tenía de triunfar en Junior, teniendo en cuenta que Andrés Balanta tenía intenciones de jugar justo en ese equipo, antes de su fallecimiento. Todo fue un homenaje y emotiva dedicatoria.

“Le cumplí a Andrés. Las promesas se cumplen. Pero esto no acaba aquí, este equipo está para más”: declaró Déiber Caicedo. pic.twitter.com/daZ5Jzx7vW — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 14, 2023

Sumado a eso, Deiber Caicedo también se refirió a las claves de lo que fue este importante logro del ‘tiburón’, que le quitó de las manos a Independiente Medellín el título de Liga, en territorio antioqueño: “Detrás de todo esto hay un grupo que me respaldó, junto a toda la gente de Barranquilla. Hubo un trabajo porque no fue fácil llegar hasta acá; este grupo siempre estuvo unido”.