Déinner Quiñones: “Este Medellín es muy competitivo y más con un goleador como Germán Cano”

El atacante del equipo ‘poderoso’ y quien pasa por un buen momento individual, habló con GolCaracol.com sobre la actualidad y objetivos en el DIM, del tridente ofensivo que conformó con Delgado y Cano, y hasta de su paso por México.

Tras su buen paso por el Santos Laguna, de México, Déinner Quiñones arribó para la Liga Águila-II 2019 al Independiente Medellín, donde se volvió titular y pilar fundamental del ataque ‘poderoso’.

Con su velocidad, desequilibrio y técnico se ganó la confianza del entrenador Alexis Mendoza, y con goles, asistencias y buenas actuaciones es uno de los puntos altos del DIM, que pasa por un buen momento en el fútbol colombiano.

Quiñones charló con GolCaracol.com y tocó temas como su paso por Santos, el porqué no se quedó, su actualidad en el Medellín, lo que le pide Alexis Mendoza y hasta del tridente ofensivo que conformó con Didier Delgado y el goleador argentino Germán Cano.

¿Cuáles son sus sensaciones con su arranque de temporada con el Medellín?

“Estoy contento, las cosas están saliendo bien, vamos mejorando, obviamente falta mucho más pero bueno, felices porque el inicio de la Liga ha sido muy bueno para todos”.

¿Por qué decidió volver al fútbol colombiano?

“Se dio porque Santos, de cierta manera me incumplió con el contrato, así que se presentó la posibilidad de volver, se negoció, se llegó a un acuerdo y llegué acá al DIM”.

¿Cómo le fue en México y qué tal el nivel del balompié de ese país?

“Es diferente, es más rápido, de ida y vuelta, pero me fue muy bien futbolísticamente. Me iban a comprar los del Santos, pero bueno, eso es ‘harina de otro costal’, lo que si es cierto es que aprendí mucho, maduré, tuve experiencias muy lindas, y eso a quien no le aporta bastante en la vida”.

¿Ve a este Medellín siendo campeón?

“Claro que sí, son objetivos que uno se traza, y entre esos está en ser campeones, sabemos que no va a ser fácil, el equipo viene bien, pero no nos conformamos, pero los rivales también se prepararan. Sin embargo, confío en cada uno de mis compañeros por sus capacidades, el equipo línea por línea es muy competitivo y hay que seguir por esa senda victoriosa”.

¿Cómo se siente junto a Didier Delgado y un goleador como Germán Cano, en el ataque del DIM?

“Nos hemos acoplado, bien, entendido bien, y cuando se tiene un delantero como Cano como no te vas a entender bien, la que le queda la mete. Hay que seguir puntualizando cosas, creando química entre los tres y seguirle aportándole lo mejor de cada uno al equipo, la mentalidad es seguir mejorando”.

¿Qué le está pidiendo el técnico Alexis Mendoza?

“Simplemente que haga mi juego, que obviamente entregue lo mejor de mí y poner a disposición mi talento. En lo táctico me dice que hay que jugar, divertirse, que es lo que caracteriza al equipo hoy en día”.