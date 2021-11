Déinner Quiñónes: "Sea en Barranquilla o en otro lado, saldremos a ganarle el partido a Millonarios"

"Fue bastante gratificante, logramos el objetivo que era clasificar y ahora vamos por más en todos los partidos", dijo de entrada Déinner Quiñones, en charla con Gol Caracol, luego de conseguir el paso a los cuadrangulares finales, donde comparten grupo con Millonarios, Tolima y Alianza Petrolera.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que los 'escarlatas' no tuvieron definida la sede en esta semana para jugar contra los 'embajadores' en la primera jornada del Grupo A, ya que en Barranquilla no autorizan el ingreso de público a las gradas del Romelio Martínez.

Y esa incertidumbre nos hizo buscar al '10' de la institución caleña, para saber de primera mano lo que siente el grupo dirigido por Juan Carlos Osorio en estos días previos al inicio de la nueva fase.

¿Cuál es el pensamiento de los jugadores al saber que no jugarán en el Pascual Guerrero?

"Me enteré a través de la prensa que el partido era en Barranquilla, no conozco la plaza, pero sea allá o en otro lado saldremos a ganar, el escenario no cambia el objetivo de salir a sumar y a ganar".

¿Sería una ventaja para ustedes jugar en Barranquilla, sabiendo que Millonarios viene de la altura?

"Se podría decir que sí, pero ellos son un buen equipo, vienen de jugar muy bien, con el 'profe' Gamero vienen haciendo cosas interesantes, plantearemos nuestra propuesta y contrarrestarlos".

¿Cuál fue la clave para lograr esa anhelada clasificación, cuando los daban por eliminados?

"Fuimos contundentes e hicimos nuestra tarea, los demás resultados se dieron, pero eso era un segundo plano, nosotros hicimos lo nuestro que era ganar los partidos".

¿Qué mensaje le puede dar a la hinchada 'escarlata'?

"A la hinchada, el agradecimiento, me han hecho sentir como en casa. A los que creen, que sigan creyendo, a los que no, que necesitamos el apoyo de todos, son el jugador número 12 del equipo y los necesitamos a todos".

¿Para qué está América de Cali?

"Nosotros una vez, entrados a los ocho, pasamos a pelear por el título, son 6 finales para llegar al último partido y todos los queremos ganar"