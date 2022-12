Deinner Quiñones, una baja que duele en Medellín: dos semanas por fuera por lesión muscular

El extremo tumaqueño atendió este martes a los medios antioqueños y confirmó que tiene un desgarro en su aductor izquierdo, por lo que no podrá ser tenido en los próximos juegos del 'Poderoso'.

A los malos resultados de las últimas fechas, con derrotas frente a Santa Fe y Nacional, en las filas del Medellín este martes se conoció que el extremo Deinner Quiñones no podrá estar en las próximas dos semanas en los juegos de Copa y Liga Águila, a causa de una lesión muscular.

"Ayer me mandaron a hacer una resonancia, hay un pequeño desgarro en el aductor izquierdo y da incapacidad para una o dos semanas. Yo quiero estar y se me hace muy larga la para", indicó Quiñones en charla con Gol Caracol.

Inicialmente, el tumaqueño no estará este miércoles frente a Once Caldas, por Copa; y el próximo domingo contra Envigado, en la fecha once de la Liga. Ya después, el cuerpo médico del DIM analizará la evolución de Deinner Quiñones.

