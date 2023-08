Del 'Pibe' Valderrama para Hernán 'el Bolillo' Gómez: "Hay momentos en los que no se puede pelear"

Uno de los equipos sobre los que se ha puesto atención en los últimos días en el ambiente del fútbol colombiano ha sido el Junior de Barranquilla, que aún no gana tras cinco fechas jugadas de la Liga II 2023 y además de eso, perdió en el partido de ida de la Copa Colombia por un marcador de 4-3 frente a Cúcuta Deportivo, de la Primera B. Esos resultados han puesto la marea alta, por las críticas de la prensa y de los hinchas, para el técnico Hernán Darío Gómez.

Incluso, el fin de semana, 'Bolillo' volvió a recibir 'palo' de lo lindo, luego de hacerle gestos obscenos a un seguidor que le indicó que si tenía la "maleta lista" para marcharse del cuadro barranquillero.

En las últimas horas, el que opinó con respecto al presente del experimentado entrenador antioqueño fue Carlos 'el Pibe' Valderrama, histórico del Junior y del balompié de nuestro país.

Publicidad

“Yo digo que el ‘Bolillo’ Gómez, para mí, no tiene duda como entrenador de fútbol. Eso no se duda. Ir a cinco mundiales. ¡Son cinco mundiales!...es que como entrenador no tiene duda. ¿Qué es lo que digo yo, en el momento? Hay momentos en los que uno no puede pelear, pa’ pelear se necesitan dos y el ‘Boli’ pelea. No hay motivos para entrar, porque él está en una posición ¿de qué? De que el equipo camine", dijo inicialmente el eterno astro samario en una entrevista con el periodista Víctor Romero.

"Entonces que digan lo que quieran, pero yo tengo que poner a caminar el equipo. Pero el ‘Boli’ no, a él le tiran una piedra y tira dos, le tiran una cascarita y tira tres. Entonces ese ha sido el problema del equipo", agregó Valderrama en el mismo espacio en redes sociales.

Publicidad

Así las cosas y con el ambiente pesado, Junior enfrentará este miércoles, a las 8 de la noche en el estadio Metropolitano, al Cúcuta, en la vuelta de los octavos de la Copa de nuestro país. Para los jugadores de los 'tiburones' y para el cuerpo técnico es obligatorio avanzar de serie.