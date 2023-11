"Denunciamos intento de soborno antes de Chicó vs. Cali, porque queremos juego limpio"

El ambiente del fútbol colombiano se agitó este domingo después de que Boyacá Chicó denunció en un comunicado de prensa que a sus jugadores les "ofrecieron dádivas para perder frente al Cali", en la fecha 20 de la Liga II del fútbol colombiano, en la que se definirán los últimos clasificados a los cuadrangulares.

Y en ese sentido, Gol Caracol contactó hace pocos minutos a Nicolás Pimentel, presidente del equipo 'ajedrezado', quien se refirió al tema que causó "preocupación" entre los integrantes del cuerpo técnico y de la nómina de futbolistas, que este domingo ya cumplieron con su entrenamiento bajo la orientación de Bélmer Aguilar.

"Antes de iniciar la práctica, dos jugadores de la institución manifestaron frente al cuerpo técnico, que habían recibido unas llamadas. Específicamente mencionan o mencionaron que fueron terceros (los que hicieron las llamadas) para recibir dineros, para dejarse ganar el partido contra el Deportivo Cali. El cuerpo técnico me hace la llamada y ahora se hace la denuncia pública", dijo Pimentel inicialmente.

¿Cuánto dinero les ofrecieron a los jugadores que llamaron de Chicó?

"Realmente no hemos llegado hasta ese punto, es un tema que es muy reciente. Entendemos por lo que nos dicen, que no es un tema de apuestas, sino que es una llamada concreta de alguien. Fácilmente nosotros podríamos callar, pero no queremos que duden de la integridad, del buen nombre del Boyacá Chicó. La única manera de salvaguardar nuestro nombre, nuestra integridad, el nombre del fútbol, de la competencia, del ‘fair play’, es acudiendo a hacer esa denuncia pública".

Millonarios vs Boyacá Chicó - Foto: Colprensa

Además del comunicado, hay algo más de la denuncia...

"Ahí, aprovecho para decir que hace tres años nosotros acudimos a la Fiscalía, donde hicimos también la denuncia de un jugador (NdelaR fue Nelino Tapia el jugador del que hace referencia), donde el mismo jugador manifiesta a través de un audio el cual fue adjunto a la denuncia, que había recibido esas llamadas y la Fiscalía hace exactamente cuatro días, me archivó el proceso. Ni la Fiscalía, ni la Dimayor surtieron efecto en esa denuncia. Lastimosamente, tenemos que acudir a este tipo de comunicados, porque más que cualquier cosa, por encima de todo está el nombre de Boyacá Chicó".

¿Y la Dimayor sabe de esto en la previa de Chicó vs. Cali?

"Yo tuve una conversación con ellos (Dimayor) hace pocas horas donde claramente a ellos se les va a poner en contexto de toda la situación, con nombres concretos, todo como corresponde".

¿Qué le dice a los que piensan que Boyacá Chicó ya no juega por nada en la fecha 20?

"Nosotros tenemos que salvaguardar el producto, tenemos que salvaguardar hasta las últimas instancias una competencia en el marco del ‘fair play’. Si el Deportivo Cali, nos gana, va a ser todo dentro de la legalidad; así como si nosotros le ganamos al Deportivo Cali, será de la misma forma. Pero que se queden tranquilos no solo los otros equipos, la institución Deportivo Cali, la prensa, los hinchas y la Dimayor; que lo que va a hacer el Boyacá Chicó, es simplemente salir a jugar un partido porque nos estamos jugando dos cosas muy importantes. La primera, es la posibilidad muy remota de un ingreso a torneo internacional, dependiendo de un par de resultados y obviamente ustedes saben que este partido para temas del descenso del otro año es importante. Cali y nosotros estamos involucrados en ese tema del descenso para 2024".