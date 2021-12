Deportes Tolima, a sellar su clasificación a la final de la Liga II-2021, contra Alianza Petrolera

Llegó la hora de la verdad para Deportes Tolima. Una sola prueba le resta para dar otro paso que le permita acercarse a su anhelado bicampeonato. ¿Su rival? Alianza Petrolera, por la sexta jornada de los cuadrangulares de la Liga colombiana II-2021, en el estadio Manuel Murillo Toro.

Allí, espera sellar su clasificación a la final, donde se vería las caras frente al Deportivo Cali, que consiguió su cupo con una fecha de anticipación en el grupo A, imponiéndose sobre Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira, gracias a su buen fútbol expuesto.

Pero, regresando a lo que nos compete, el conjunto de Ibagué llega como líder de la zona con 11 puntos y una diferencia de gol de +6, mientras que Millonarios, único club que puede desbancarlo y se enfrenta al América de Cali, en El Campín, suma ocho unidades y +3.

La principal duda de los dirigidos por Hernán Torres para el juego de este jueves pasa por la de su goleador, Juan Fernando Caicedo, quien sufrió una contractura en el duelo pasado, donde el 'pijao' se impuso 0-1 y eliminó a los 'escarlatas', en el estadio Pascual Guerrero.

"Falta un poquitico para llegar a la final. No me gusta ensillar el caballo sin tenerlo y nos falta un poco. Estamos más cerca que antes y nos falta un partido con Alianza, en Ibagué, donde sé que no nos van a regalar nada", expresó el entrenador Hernán Torres, en rueda de prensa.

Y es que más allá de la posible baja del delantero Caicedo, quien sería reemplazado por Gustavo Ramírez, autor del tanto del triunfo sobre los 'diablos rojos', la columna vertebral del 'Vinotinto y Oro' conformada por William Cuesta, Sergio Mosquera y Juan David Ríos, se mantendrá.

Un solo paso resta para que el Deportes Tolima le vuelva a dar una enorme alegría a su hinchada. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores, sino el mejor club del 2021, al menos en cuanto a números se refiere. El bicampeonato es la única palabra que existe para el 'pijao' y harán hasta lo imposible por lograrlo.

Posibles alineaciones de ambos equipos

Deportes Tolima: William Cuesta; Harold Gómez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Jeison Angulo; Cristian Trujillo, Juan David Ríos; Luis Fernando Miranda, Daniel Cataño, Omar Albornoz; y Gustavo Ramírez . D.T.: Hernán Torres.

Publicidad

Alianza Petrolera: José Luis Chunga; Yhormar Hurtado, Carlos Pérez, Jáider Riquett, Leonardo Saldaña; Estefano Arango, Julián Guevara, Juan Camilo Portilla; Sebastian Acosta Pineda, Bayron Garcés y Brayan Gil. D.T.: Hubert Bodhert.

Datos de Deportes Tolima vs. Alianza Petrolera