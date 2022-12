Deportes Tolima se quedó con Facundo Boné, el refuerzo que muchos equipos querían

Nos encontramos a poco más de un mes para que inicie la acción en el fútbol colombiano, el 25 de enero del 2023 rodará el balón en la liga de nuestro país. En las últimas semanas, los equipos se 'han puesto las pilas' en el tema de refuerzos, y desde ya empezaron a anunciar los movimientos de su plantilla, de cara a lo que será otro año más de competencia. El Deportes Tolima, acostumbrado a buenos resultados en los últimos años, anunció este miércoles una nueva incorporación a su plantel, se trata del mediocampista uruguayo Facundo Boné.

El segundo semestre para el conjunto 'pijao' quedó para el olvido. El equipo de la 'capital músical' no tuvo el rendimiento esperado y el cual ya era habitual desde hace varios años. Luego de caer en la final de la Liga 2022-I frente Atlético Nacional, y en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Flamengo, que terminó siendo campeón del certamen; el equipo dirigido por Hernán Torres no pudo reencontrar el camino que de la gloria y se quedaron fuera de las finales en el remate del año.

Si bien el equipo 'vinotinto y oro' no fue el mismo de semestres anteriores, toca tener en cuenta que el club de Ibagué, tuvo una seguidilla de partidos importantes, a lo cual se le sumaron varias bajas a lo largo del torneo. No obstante, con miras a que no pase lo mismo del semestre pasado, en las toldas del tres veces campeón del fútbol colombiano, empezaron a hacer movimientos en la plantilla, anunciando diferentes refuerzos.

Este miércoles anunció una incorporación de peso, el cual era pretendido por diferentes equipos tras su buen rendimiento con el Deportivo Pasto, se trata del mediocampista charrúa, Facundo Boné, de gran año con el conjunto 'volcánico', donde en 25 partidos disputados (23 como titular), sumó siete goles y dos asistencias.

"Un charrúa llega al VINOTINTO y ORO. ¡Facundo, bienvenido a tierra firme!", expresaron en la cuenta de Twitter del Deportes Tolima.

🧉🇺🇾 Un charrúa llega al VINOTINTO y ORO.



¡Facundo, bienvenido a tierra firme! pic.twitter.com/xJ4b1ayoOI — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) December 22, 2022

Junto al nombre de Facundo Boné, el equipo 'pijao' ya ha sumado los refuerzos de: Juan Manuel Valencia, Julián Ángulo, Estefano Arango y Juan Guillermo Arboleda.

Asimismo, no todo han sido contrataciones en el equipo de Ibagué, donde también perdió a tres jugadores claves como lo fueron: Rodrigo Ureña, Andrés Ibarguen y Yohandry Orozco.

Recordemos que este miércoles el Deportes Tolima también conoció cuál será su rival en la primera fase de la Copa Sudamericana. Luego del sorteo la suerte deparó, que tendrá que enfrentarse contra el Junior de Barranquilla, en partido único que será disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro.