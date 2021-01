Deportes Tolima y Once Caldas no se sacaron ventaja: 1-1 en la primera jornada de la liga

Deportes Tolima y Once Caldas empataron a un gol en el estadio Manuel Murillo Toro, en la primera jornada de la liga colombiana 2021-I . Para el equipo 'pijao' anotó Juan Fernando Caicedo y para el 'blanco blanco' hizo el gol David Lemos, de pena máxima.

En la primera parte, el equipo local fue dueño del control de la pelota y con él llegaron las opciones más claras en el arco visitante, pero el guardameta Gerardo Ortiz se visitó de héroe para los de Manizales y evitó la caída de su pórtico.

Anderson Plata, Jhon Miranda y Juan Fernando Caicedo fueron los hombres que más inquietaron a los defensas de Once Caldas, pero no lograron enviar la esférica al fondo de la red contraria.

Para los segundos 45 minutos, Eduardo Lara ingresó a Robert Mejía en su mediocampo y con él tuvo mejor compenetración en los volantes. Once Caldas se posicionó más sobre el terreno rival e inquietó a un Tolima que no encontró mucho la pelota y no tuvo muchas oportunidades de gol.

Sin embargo, en un contragolpe, Juan Fernando Caicedo logró burlar al guardameta rival que poco pudo hacer para que el atacante anotara el primer gol del compromiso sobre los 57 minutos de juego.

A partir de ahí, el campeón de la Copa Libertadores en 2004 siguió buscando la anotación que ahora le diera la igualdad en el marcador y solo lo logró a los 79 minutos del compromiso, luego de que David Lemos cambiara una pena máxima por gol.

Deportes Tolima tendrá que visitar a Independiente Santa Fe y buscar su primera victoria, igual que Once Caldas cuando reciba a Junior de Barranquilla , en la próxima jornada.