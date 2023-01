Deportivo Cali 2023: nómina, altas y bajas para la Liga I del fútbol colombiano

Para nadie es un secreto el año para el olvido que atravesó el Deportivo Cali en el 2022. Luego de haber obtenido el título en el último semestre del 2021, el conjunto 'azucarero' se fue en picada en el rentado local. Los resultados no acompañaron al equipo y a los entrenadores que tuvo, Rafel Dudamel y Mayer Candelo, y por tal motivo estuvieron siempre en la parte baja de la tabla del rentado local, tanto así que no pudieron clasificar a los cuadrangulares en ninguno de los dos semestres, al igual que no lograron avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, ni a la de la Copa Sudamericana.

Debido a los malos resultados, la directiva realizó un importante cambio en la dirección técnica, donde se encargaron de traer al experimentado estratega Jorge Luis Pinto, quien asumió el cargo de entrenador para las últimas fechas, cuando ya era muy tarde para reaccionar en el certamen.

No obstante, la decisión tomada por los directivos del equipo de la 'Sucursal del Cielo' fue pensando en el 2023, y así ganar todo el tiempo posible para empezar a armar el nuevo proyecto del equipo verdiblanco.

Así las cosas, se dio un barrido de jugadores, entre los cuales se destacó la salida de quien fue una de las figuras de la última estrella de la institución, se trata de Teófilo Gutiérrez. Asimismo, otra baja sensible que podrá tener el equipo es la de Daniel Luna, quien según ha trascendido en los últimos días, tendría todo arreglado para convertirse en nuevo jugador del Mallorca, de España.

Por otro lado, lograron sumar uno de los grandes talentos que se encuentran aún en el fútbol de nuestro país, Daniel Mantilla, quien llegó proveniente de La Equidad, luego de que Atlético Nacional no ejerció la opción de compra.

Plantel de Deportivo Cali para el 2023:

Arqueros: Kevin Dawson (uruguayo), Humberto Acevedo y Miguel Sánchez.

Defensores: Juan José Mina, Aldair Gutiérrez, Juan Esteban Franco, Germán Mera, José Caldera, Adrián Palacios (venezolano), Kevin Moreno, Kevin Riascos, Kevin Saucedo,

Juan José Tello, Brayan Montaño y Onel Acosta.

Mediocampistas: Fabry Castro, Joan Ramírez, Jimmy Congo, Kevin Salazar, Rafael Bustamante y Gian Franco Cabezas, Enrique Camargo, Daniel Luna y Andrés Arroyo.

Delanteros: Daniel Mantilla, Jhon Vásquez, Óscar Segura, Jhon Cabal, Kevin Velasco y Michell Ramos, Gustavo Adrián Ramírez (paraguayo), Kevin Viveros y Adrián Parra.

Cuerpo técnico:

Director técnico: Jorge Luis Pinto

Asistente técnico: Sergio Darío 'Barranca' Herrera

Preparador físico: Gilberto José Arenas Monsalve

Preparador de arqueros: Eduardo Niño García

Altas y Bajas:

Altas: Gustavo Adrián Ramírez, Kevin Dawson, Jhon Vásquez, Kevin Viveros, Kevin Riascos, Daniel Mantilla, Kevin Saucedo, Adrian Parra.

Bajas: Agustín Vuletich, Guillermo Burdisso, Cristian Mafla, Carlos Robles, José Mulato, Carlos Lucumi, Harold Santiago Mosquera, Ángelo Rodríguez y Teófilo Gutiérrez