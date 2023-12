Deportivo Cali a alistar el bolsillo: Dimayor y la dura sanción al cuadro 'azucarero'

El pasado sábado 2 de diciembre, en el marco de la quinta jornada de los Cuadrangulares Finales de la Liga 2023-II del Fútbol Profesional Colombiano, en el partido entre el Deportivo Cali y el Junior de Barranquilla por el Grupo A, varios hinchas que se encontraban en el estadio Palmaseca, cerca del minuto 75, invadieron la cancha luego de que el árbitro David Espinosa le anulara un gol al defensor del cuadro 'azucarero' Luis Haquín.

Debido a la falta de garantías de seguridad de los protagonistas del partido, se decidió por terminar el encuentro antes de que finalizara el tiempo reglamentario. Varios hinchas dañaron el túnel inflable del Cali y el ESMAD tuvo que hacer presencia para controlar los desmanes y ayudar a salir a los jugadores hacia los camerinos.

Gracias a los lamentables hechos presentados en el Palmaseca, la Dimayor ha emitido un comunicado oficial en donde se informan las correspondientes sanciones a lo ocurrido en la quinta fecha del Cuadrangular A en el partido entre el Cali y el Junior.

"El comité disciplinario del campeonato de fútbol profesional categorías 'A' y 'B', en uso de sus facultades legales y estatutarias, procede a resolver: Sancionar al Club Asociación Deportivo Cali (“Cali”) con tres (3) fechas de suspensión total de la plaza, tres (3) fechas adicionales de suspensión parcial (Tribuna Occidental Central Baja y la Tribuna Norte) y multa de trece millones novecientos veinte mil pesos ($13.920.000), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5, 6,7 y 9 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 5° Fecha de Cuadrangulares Semifinales de la Liga Betplay DIMAYOR II 2023, contra el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A.", fue lo que se leyó en la resolución 084 de 2023 emitida por la Dimayor.

Reacciones de Jaime de la Pava a lo ocurrido luego del encuentro contra el Junior de Barranquilla

Jaime de la Pava, técnico del Deportivo Cali - Foto: Colprensa

Tras lo ocurrido, el técnico del Deportivo Cali, Jaime de la Pava, aseguró haber sido golpeado por una moneda en medio de los desmanes y distintos hechos que rodearon aquel encuentro. "Llegar a los límites de la violencia es complejo. Saliendo, me pegaron con una moneda y me abrió un poco. Esto no puede ocurrir, cuando uno sale para el estadio ve que hay 50 policías y uno dice ‘vamos para un partido de fútbol o vamos para la guerra’. El hincha puede gritar y hasta insultar, pero todos debemos tener equilibrio".

¿Qué más pasó en la quinta jornada de los Cuadrangulares finales de la Liga 2023-II?

El partido entre Nacional y Medellín no logró terminarse por hechos de violencia en las tribunas del Polideportivo Sur. Foto: Colprensa

