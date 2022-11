Deportivo Cali desmiente los rumores sobre la supuesta falta de pago a sus jugadores

Deportivo Cali ha decidido salir a desmentir los rumores que aseguraban que estaban en deuda con el plantel profesional, con un atraso de tres meses, generando una gran controversia en el balompié nacional. El equipo 'azucarero' vive un presente difícil ya que los resultados deportivos no lo acompañaron y quedaron antepenúltimos en el 'todos contra todos'.

Las versiones indicaban que la institución vallecaucana se había atrasado en el pago de los salarios de los jugadores, incluso la problemática de dinero podría hacer que los futbolistas pertenecientes al conjunto 'verdiblanco' pudieran quedar libres, agudizando más la crisis. Sin embargo, este viernes, el club desde sus redes sociales emitió un comunicado rechazando los rumores.

Publicidad

En su cuenta de Twitter oficial @AsoDeporCali, el conjunto caleño dio su versión de los hechos.

"La Asociación Deportivo Cali, su Comité Ejecutivo y su presidente Luis Fernando Mena Saldarriaga, informa asociados, medios de comunicación, a periodistas, hinchas y opinión pública en general, que: los recientes comentarios de prensa y redes sociales que afirman que nuestra institución adeuda tres meses de salarios a nuestros jugadores carecen de veracidad", explicó en el escrito.

Sin embargo, en el comunicado también aclararon que existe una deuda correspondiente al último mes: "En el menor tiempo posible cancelaremos el salario correspondiente al mes de octubre y así quedaremos al día con nuestras obligaciones laborales. El Comité Ejecutivo ha respondido cabalmente sus compromisos y así lo seguirá haciendo con nuestro equipo profesional".

Cabe recordar, que el jueves anterior, el presidente del Deportivo Cali ya había hecho una mención sobre los rumores, en un medio de la ciudad de Cali: "Yo no sé cual es el interés o quién tiene el interés de hacerle tanto daño al Cali. Nosotros tenemos pago hasta el 30 de septiembre, debemos octubre y diez días de noviembre, nosotros no debemos tres meses. De verdad duele, estoy fuera del país y me empieza a llegar esa noticia por todo lado. Es completamente falso", dijo el dirigente.

Publicidad

Vea el comunicado del Deportivo Cali:

Publicidad

Deportivo Cali está atravesando un año complicado luego del título que obtuvo en el torneo finalización de hace un año, frente al Deportes Tolima. En el primer torneo de 2022, el equipo 'azucarero' que debía defender su título, terminó penúltimo con solo 18 puntos de 60 posibles. Tras la mala campaña tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana, el técnico Rafael Dudamel dejó de ser el entrenador.

En su reemplazo llegó el exfutbolista Mayer Candelo para asumir las riendas de un equipo golpeado, pero con el objetivo de reponerse en el segundo torneo del año 2022. Pero, nuevamente los resultados no acompañaron y tras la derrota con el Cortuluá, Candelo dejó su cargo.

En la actualidad, el banquillo técnico de los 'azucareros' es comandado por Jorge Luis Pinto, quien llegó para intentar cambiar la situación del Cali.