Deportivo Cali, en el estreno de Jorge Luis Pinto, recibe a América de Cali, que sueña con los ocho

Realidades diferentes, pero con el mismo objetivo: ganar. Ese es el panorama que, de entrada, se presenta para una nueva edición del clásico vallecaucano, entre Deportivo Cali y América de Cali , en el estadio de Palmaseca. Y es que esta clase de compromisos nadie los quiere perder y, como se dice en el argot futbolero, "son aparte".

Por el lado del conjunto 'escarlata', las cosas no andan del todo mal. Si bien, por su historia e hinchada, se le exige más, se ubica cerca del exclusivo grupo de los ocho, gracias a sus 23 puntos y una diferencia de gol de +5, producto de cinco victorias, ocho empates y dos derrotas. Razón por la que ganar sería clave para seguir en la pelea.

La llegada de Alexandre Guimarães, como entrenador de los 'diablos rojos', el 6 de abril del año en curso, llenó de enorme ilusión a todos, y no es para menos, ya que muchos recuerdan lo hecho en 2019, cuando le dio el título al cuadro americano. Ahora, no van tan bien, pero han sido protagonistas.

Caso contrario acontece en el club 'azucarero'. Luego de la estrella ganada en el segundo semestre de 2021, todo empezó a derrumbarse, entrando en una profunda crisis, hasta el punto de que finalizaron en el puesto 19 en el Apertura y, ahora, marchan últimos, con ocho unidades, tan solo un triunfo, cinco igualdades y nueve caídas.

A comienzo del vigente campeonato, la esperanza se depositó en Mayer Candelo, como entrenador, en reemplazo de Rafael Dudamel. No obstante, ese capítulo duró poco. Prueba de ello es que este sábado 8 de octubre, en el partido frente a América de Cali, debutará Jorge Luis Pinto como estratega del Deportivo Cali.

Deportivo Cali vs. América de Cali, en el fútbol colombiano II-2022 Archivo de Colprensa

"Aquí el que no corra, no meta y no sienta la camiseta, no va a poder jugar; hay principios y se debe entregar todo. Quiero que la afición nos ayude a construir este recambio. Nuestra intención es que el jugador salga con confianza al terreno de juego respaldado por su hinchada", sentenció en medio de su presentación.

Empieza una era en el verde vallecaucano y de qué manera. El clásico Deportivo Cali vs. América de Cali será el punto de partida para el director técnico santandereano, quien tiene como principal objetivo dar vuelta a la situación. Eso sí, para este partidazo, no podrá contar con el respaldo de los miles de hinchas.

Recordemos que luego de los reprochables sucesos en el duelo contra Cortuluá, en el estadio Doce de Octubre, donde los miles de seguidores de Deportivo Cali invadieron la cancha y hasta agredieron a jugadores y cuerpo técnico, fue castigado con una multa y jugar cinco partidos de local sin público en las tribunas.

Todo está dicho; solo es cuestión de que el balón ruede porque condimentos hay y de sobra, haciendo que este juego sea aún más picante e interesante de lo habitual. Se viene una nueva edición de este clásico y, de seguro, ambas hinchadas estarán deseosas de que suene el pitazo inicial para ver fútbol del bueno.

América y Deportivo Cali jugaron en una edición más del clásico vallecaucano.

Dimayor

Posibles alineaciones de ambos equipos

Deportivo Cali: Humberto Acevedo; Juan José Mina, Guillermo Burdisso, Germán Mera, Christian Mafla; Fabry Castro, Kevin Salazar; Oscar David Segura, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco; y Ángelo Rodríguez. D.T.: Jorge Luis Pinto.

América de Cali: Joel Graterol; Esneyder Mena, Kevin Andrade, John Edison García, Brayan Vera; Juan Camilo Portilla, Carlos Sierra; Déinner Quiñones, Daniel Hernández, Juan David Pérez; y Adrián Ramos. D.T.: Alexandre Guimarães.

Datos de Deportivo Cali vs. América de Cali



Día: domingo 9 de octubre.

domingo 9 de octubre. Hora: 5:35 p.m.

5:35 p.m. Estadio: Deportivo Cali.

Deportivo Cali. Jornada: Fecha 16 del 'todos contra todos'.

Fecha 16 del 'todos contra todos'. Transmisión: Televisión cerrada.

Televisión cerrada. Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).

Carlos Ortega (Bolívar). Último enfrentamiento: América de Cali 1-0 Deportivo Cali, el 4 de septiembre de 2022.