Deportivo Cali fichó al ‘Messi Monteriano’

Se trata de Andrés Juan Arroyo Romero, un joven cordobés de 14 años que se unirá, en febrero, a la categoría juvenil de la cantera ‘azucarera’. Conozca su historia.

“Todo comenzó con mi tío Juan Arroyo, a él se le dio un día por grabarme y subir los videos a YouTube, ahí me puso ‘El Messi Monteriano’. Cuando era chiquito me sacaba a todo el mundo y hacía los goles”, recuerda Andrés, quien tiene como ídolo al crack argentino del Barcelona.

Su talento lo llevó a ser visto por Agustín Garizábalo, cazatalentos que tiene el Deportivo Cali en la Costa Atlántica, a quien desde 1999 le encargaron la labor de estudiar bien a los futuros futbolistas para luego acercarlos a la cantera ‘verdiblanca'. Entre los nombres más sonados están Fredy Montero, Luis Fernando Muriel, Michael Ortega, Felipe Pardo, Abel Aguilar y Rafael Santos Borré.

“Lo conocí hace tres años en un torneo en Sincelejo, desde muy niño él jugó con el Pase Sport, fue el goleador de ese campeonato y ahí empezamos a seguirlo y acompañarlo”, expresa Garizábalo, a la vez define a Arroyo como un jugador “con mucha potencia, es capaz de hacer una gambeta en velocidad, maneja los dos perfiles y cabecea bien”.

Además, el ‘Messi Monteriano’ resalta que “hace cuatro años hicieron un campamento del Milan acá en Montería y yo salí elegido, después de eso me llamaban a torneos en Estados Unidos y aquí en Colombia. También estuve en Selección Córdoba, me destaqué ahí durante dos años”.

Incluso llegó a viajar a Italia con los ‘rossoneros’: “hacíamos fútbol y salíamos a pasear, lo que el Milan buscaba era que tú llegaras a un equipo profesional en Estados Unidos y quedaras en una universidad allá. Cuando me contacté con el Deportivo Cali eso quedó a un lado”.

Equipos como Junior, Millonarios, Quindío, Llaneros y Patriotas fueron algunas de las escuadras que estuvieron detrás de sus goles. “Desde que yo lo conozco ha sido muy apetecido por los empresarios y por varios clubes, inclusive del exterior”, asevera el profesor Garizábalo.

Andrés no oculta que es hincha del equipo ‘tiburón’, pero dejó claro por qué se inclinó por la cantera de los ‘azucareros’: “yo quería ir al Junior, pero al ver la sede y cómo estaban organizados, no me vi un buen futuro allá en las inferiores”.

Resalta que “en el Deportivo Cali vimos la estructura de la sede, la organización que tiene en la parte administrativa y deportiva, entrené y me sentí muy cómodo. Como es la mejor cantera que tiene Colombia, entonces es la que puede proyectar mi vida para ser profesional”.

“El Cali lo invitó a él y a su abuelo Miguel con todos los gastos pagos, en la sede lo conoció el profesor Héctor Cárdenas, lo valoró el médico y todos piensan que es un buen proyecto. El club se ha movido a favor de llevar a este muchacho allá porque creemos que tiene el perfil que estamos buscando”, destaca Garizábalo sobre cómo se dio la vinculación de Andrés al elenco vallecaucano.

El técnico Cárdenas, Director de Fútbol de la Cantera ‘verdiblanca’, ya conoce las características de Arroyo y lo describe como “un chico de muy buena condición técnica, muy hábil, ha marcado mucha diferencia en los torneo nacionales interligas y eso nos llevó a poder tener la oportunidad de acercarlo. Es un niño que esperamos poder potenciar las cualidades que tiene”.

Andrés Juan ve al Cali como una oportunidad “para llegar al fútbol europeo, voy a terminar de mejorar mis cualidades tácticas y técnicas y podré pasar a ser un jugador élite. Quisiera jugar en Italia más adelante, en el Milan o la Juventus, o en España, en el Barcelona o el Real Madrid”.

Próximo a cumplir 15 años, a Arroyo se le viene el reto de seguir demostrando su talento en una de las mejores canteras que tiene el fútbol colombiano, pasará de vivir en el barrio Villa del Río, en Montería, a compartir una casa con otras jóvenes promesas, situación que le ayudará a forjarse como futbolista y persona para que más adelante le brinde alegrías no solo al Cali, también a los aficionados al fútbol cuando, posiblemente, represente a Colombia en equipos internacionales o en la Selección de Mayores.