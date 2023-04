Deportivo Cali le puso fin a su sequía y venció 2-1 a Unión Magdalena en el fútbol colombiano

Deportivo Cali por fin volvió a conocer un triunfo en la liga del fútbol colombiano tras vencer 2-1 a Unión Magdalena en el estadio de Palmaseca. Daniel Mantilla y Jefferson Díaz fueron los encargados de darle la alegría a la hinchada 'azucarera'.

En un principio ninguno de los dos equipos se hizo daño, merodearon el área, pero no lograron traducirlo en opciones de peligro. Solo hasta el minuto 23 se dio la primera chance para los locales y terminó en gol. Jhon Vásquez recibió una pelota por la banda izquierda y metió un centro preciso para Daniel Mantilla, quien apareció con un potente remate a quemarropa que fue imposible de responder para el guardameta Ramiro Sánchez.

Como si no fuera suficiente tener el marcador en contra, el 'ciclón' fue protagonista de la jugada polémica del primer acto. Al 30', el lateral Juan Camilo Angulo, exjugador 'azucarero', le propinó un puño por la espalda a Jhon Vásquez, quien de inmediato cayó al piso. El juez central, Nicolás Gallo, no vio la acción, pero el VAR no se pierde de nada y tras revisarla decidió mostrarle la cartulina roja al futbolista 'bananero'.

Lo curioso, es que tal como sucede en varios partidos, la visita pareció más cómoda con un hombre menos, y al 40', Ricardo 'Caballo' Márquez tocó la puerta caleña, pues se giró y sacó un zurdazo que controló bien el arquero Kevin Dawson.

Publicidad

Ese tan solo fue el anuncio de lo que vino después. Al 45+5, Jermein Peña cobró un tiro libre desde muy lejos con un remate fortísimo, el golero Dawson dio un rebote insólito y el 'Caballo' Márquez no perdonó y puso la igualdad segundos antes de irse al descanso.

Para la segunda parte, el 'ciclón' tuvo una chance clarísima al 48'. Fue en un tiro de esquina en el que Gianfranco Baier metió un derechazo que se fue ligeramente desviado ante la mirada de la defensa del Cali.

Sin embargo, los vallecaucanos no se quedaron quietos y al 50' se fueron de nuevo en ventaja. Kevin Velasco lanzó un centro desde la izquierda y el canterano Jefferson Díaz anotó de cabeza, devolviendo el júbilo en la hinchada caleña.

Publicidad

A partir de allí, el juego se tornó más disputado que jugado, aparecieron las faltas de parte y parte, y sobre el final del encuentro los de casa le apostaron a tener la pelota para no pasar apuros.

Al final los dirigidos por Jorge Luis Pinto lograron su cometido y volvieron a saborear lo que es una victoria en la liga del fútbol colombiano en este 2023.

¿Cuándo vuelven a jugar Deportivo Cali y Unión Magdalena por la Liga 2023-I?

El próximo sábado 22 de abril, a las 4:10 p.m., los 'azucareros' visitarán a Alianza Petrolera. Por su parte, Unión Magdalena recibirá el domingo 23 de abril, a las 6:10 p.m., a Millonarios.