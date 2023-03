Deportivo Cali, nada que gana en casa: erró penalti y empató 1-1 con Bucaramanga

Este sábado, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga se sacaron chispas, pero no ventaja y terminaron igualados 1-1. Los vallecaucanos, que erraron un penalti, anotaron por medio de de Kevin Viveros y los bumangueses sellaron las tablas con tanto de Francisco Meza.

La primera acción de peligro la generó la visita con su goleador a los dos minutos. Tiro de esquina por izquierda y Gonzalo Lencina metió un cabezazo que pasó cerca del arco 'azucarero'.

Los de casa no demoraron y respondieron con una escapada de Kevin Viveros por derecha y dio un pase en el área, donde apareció Andrés Arroyo con un buen remate con derecha que controló el golero Christopher Valera. Dos minutos más tarde, el que por poco anota fue Edwin Velasco, que tras una buena jugada individual definió de zurda, pero de nuevo el golero visitante respondió bien.

De tanto insistir, al 15' Cali logró su recompensa. En un contraataque, Daniel Mantilla desbordó, envió un centro al área y Kevin Viveros la mandó al fondo de la red con un remate de pierna zurda.

Al 22', volvió a acercarse con cierto peligro el Bucaramanga. Cristhian Subero intentó de media distancia, el arquero Kevin Dawson dio el rebote y de manera insólita Nicolás Marotta la mandó por fuera.

Fue así como los dirigidos por Jorge Luis Pinto se fueron con ventaja al descanso.

Para la segunda parte, Cali no bajó la guardia y fue por el segundo tanto. Daniel Mantilla tuvo una buena descolgada por banda izquierda, Francisco Meza lo bajó dentro del área y el árbitro Wilmar Roldán decretó penalti. Kevin Viveros tomó la pelota, la estrelló contra el palo y en el rebote la metió, sin embargo, el tanto fue anulado, puesto que el poste no lo habilita y se sancionó fuera de juego.

Los caleños no se amilanaron y lo siguieron buscando, pero Bucaramanga los sorprendió con un golazo. Cristian Flores le puso un pase a Francisco Meza que se metió en el área y metió un puntazo letal que se clavó en la red del arcó local.

Ambas escuadras fueron al ataque pero no fueron claros en el último cuarto de cancha. Bucaramanga quiso al contraataque y Cali se dejó llevar por el desespero y no pudo vulnerar ni hacer daño en la portería de la visita. No hubo tiempo para más y todo culminó en tablas.

¿Cuándo vuelven a jugar Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, por la Liga 2023-I?

El próximo sábado 18 de diciembre, 6:20 p.m., los 'azucareros' visitarán al Deportivo Pasto, mientras que el lunes 20 de marzo, a las 6:10 p.m., el 'leopardo' recibirá al Deportes Tolima.