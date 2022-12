Deportivo Cali no afloja en casa: derrotó 2-1 al líder Once Caldas

José Sand y Kevin Balanta sellaron la victoria de los ‘azucareros’ en Palmaseca, por la octava fecha de la Liga Águila. Luis Sinisterra anotó el descuento para los de Maizales. Deportivo Cali sigue invicto este semestre en su estadio, lleva cuatro victorias y un empate, solamente ha recibido un gol, el que le hizo este miércoles Once Caldas. Rápidamente, cuando el cronómetro apenas marcaba el minuto 5, José Sand puso a celebrar a los aficionados caleños. Nicolás Benedetti lanzó un centro al área, donde apareció el argentino para anotar el 1-0 con su cabeza. Vea también: ¿Fue o no? El penal que marcó Edwin Cardona en la Supercopa Argentina Once Caldas tuvo un par de ocasiones claras que supo controlar muy bien el arquero Camilo Vargas. La chance con más peligro de gol fue al minuto 31, cuando Yesus Cabrera, con el guardameta ya vencido, definió mal y la pelota pegó en Andrés Pérez y luego en el palo. Luego de un remate de Benedetti que atajó bien José Fernando Cuadrado (34’), llegó el segundo tanto. Tras un tiro de esquina, cabeceó Danny Rosero, el cancerbero visitante dejó el rebote y éste fue aprovechado por Kevin Balanta para anotar su primer gol como profesional y decretar el 2-0 (39’). Antes del descanso, Luis Sinisterra se animó a disparar desde afuera de área y su derechazo potente fue imposible para Camilo Vargas, quien le entró con poca convicción a la pelota (42’). Ya en la parte complementaria, el árbitro Ervin Otero decretó penalti por falta de Yonni Hinestroza sobre Nicolás Benedetti. José Sand cobró y estrelló el esférico en el vertical izquierdo de Cuadrado, quien había volado para el otro lado. Deportivo Cali, que llegó a 13 puntos en ocho partidos, no aprovechó el hombre de más que tuvo luego de la expulsión de Miguel Nazarit, al minuto 58. Lea acá: Cuatro jugadores colombianos siguen en carrera en la actual Champions League Por su parte, Once Caldas se quedó en 16 puntos, lidera la tabla con las mismas unidades que Atlético Nacional, pero los ‘verdolagas’ tienen un partido menos. Este fin de semana, el cuadro ‘verdiblanco’ visita a Equidad y los de Manizales reciben a Rionegro Águilas. Duelos de la novena fecha de la Liga. Ficha técnica y minuto a minuto: