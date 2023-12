Deportivo Cali se pronunció sobre el gesto obsceno que tuvo Teófilo Gutiérrez en Ibagué

En las últimas horas, Teófilo Gutiérrez, delantero del Deportivo Cali, ha estado en el 'ojo del huracán ' por la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Dimayor tras el gesto obsceno que protagonizó el barranquillero en el entretiempo del partido contra el Tolima, el pasado sábado en el Manuel Murillo Toro, de Ibagué, por los cuadrangulares finales.

El '29' del 'azucarero' recibió una multa económica por parte de la Dimayor y a su vez una sanción de varias fechas. 'Teo' según se leyó en el boletín de la Dimayor, "le tocó sus partes íntimas (nalgas) - a una de las personas de logística- pegándole una palmada, conducta abusiva que repitió al salir nuevamente al terreno de juego una vez finalizado el descanso".

Sobre dicho comportamiento del experimentado futbolista atlanticense, el Deportivo Cali no dudó en pronunciarse con un comunicado en sus redes sociales.

Este es el comunicado de prensa del Cali:

Publicidad

"La Asociación Deportivo Cali comunica a sus asociados, hinchas, medios de comunicación, grupos de interés y opinión pública en general que:

En razón a los hechos de público conocimiento en los cuáles el jugador Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio ha sido señalado como presunto responsable de actos abusivos en contra de una mujer, vinculada al esquema de logística del Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, hechos ocurridos el pasado 25 de noviembre del año en curso, nos permitimos manifestar:

1. La Asociación Deportivo Cali rechaza todo acto de violencia contra la mujer, política institucional que hace parte intrínseca de nuestros principios y valores, y que dichas conductas son absolutamente inaceptables.

Publicidad

2. Con base en lo anterior, el caso será objeto de revisión y aplicación de nuestros procedimientos internos disciplinarios con base en nuestro Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo.

3. La Asociación Deportivo Cali es absolutamente respetuosa del derecho fundamental al debido proceso, legítima defensa y presunción de inocencia que le asiste al jugador involucrado en esta situación, en tal sentido, estamos atentos y acataremos el desarrollo de cualquier investigación judicial que se adelante con ocasión de esta denuncia".

Teófilo Gutierrez en Deportivo Cali Marcelo Endelli/Getty Images

¿Qué dijo Teófilo Gutiérrez de la acusación?

"Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mí parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre, es importante para mi clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no sólo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado.

Igualmente, ejerceré la defensa de mis derechos y mi buen nombre ante todas y cada una de las instancias que existan, por cuanto una situación no probada ni confrontada no puede derivar en una sanción administrativa como la a mí impuesta, ni mucho menos de otra índole. Reiterando, nuevamente, mi fiel compromiso con el respeto de y así la mujer".