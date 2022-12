No, gracias.

Deportivo Cali venció 3-1 a la Selección Valle Sub 21, en encuentro amistoso Este lunes, Deportivo Cali se enfrentó a la Selección Valle Sub 21, en su sede deportiva en Pance, en un encuentro amistoso para los jugadores que no sumaron minutos frente a Independiente Santa Fe, donde los caleños ganaron 0-2 en El Campín.