Deportivo Pasto exigió a la Dimayor garantías para enfrentar a Águilas Doradas, en Liga II-2022

Deportivo Pasto visitará este sábado 26 de noviembre a Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales, del municipio de Rionegro. El encuentro entre pastusos y antioqueños corresponde a la fecha número cinco de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano. Pero antes de este crucial partido del Grupo B, el conjunto 'volcánico' emitió un comunicado en sus plataformas digitales exigiendo a la División Mayor del Fútbol Colombiano garantías para el mismo, en especial a Fernando Jaramillo.

Al parecer, la solicitud del conjunto dirigido por Flabio Torres se habría debido a todo lo que aconteció entre semana en el duelo que protagonizaron Independiente Medellín y Águilas Doradas, en el Atanasio Girardot, en el que, supuestamente, el máximo dirigente del conjunto 'dorado', Fernando Salazar, habría intentando sobornar a los recogebolas. No obstante, el mismo equipo antioqueño aseguró que las acusaciones fueron falsas. Al igual que la denuncia que realizó Andrés Cadavid, capitán del DIM, al decir que Salazar lo habría intimidado.

En el comunicado, el conjunto nariñense, exigió lo siguiente: "La Asociación Deportivo Pasto, conocedora de su responsabilidad y diligencia en garantizar el buen desarrollo de las actividades futbolísticas enmarcadas de la legalidad y la transparencia, realizamos la s siguientes solicitudes, en aras de propender el juego limpio y el fútbol en paz", así inicia el enunciado.

En el mismo, piden los siguientes requerimientos: "se brinden todas las garantías de seguridad de forma interna y externa de todo el plantel del fútbol profesional, durante y después de todo encuentro futbolístico con la disposición de recursos técnicos y humanos". A su vez que "se brinden las garantías necesarias en la parte logística interna y externa tanto en la organización como en la designación del personal encargado".

Igualmente, en la conclusión del mismo comunicado, Deportivo Pasto fue enfático en afirmar que "si no existen las medidas y garantías de seguridad y protección para el equipo profesional y no se visualiza la imparcialidad y la transferencia en el desarrollo del encuentro y como medida de protección de jugadores y cuerpo técnico, no disputaremos el partido".

Este es el comunicado oficial del Deportivo Pasto:

🔵 🔴 🟡 Compartimos requerimiento formal emitido al doctor Fernando Jaramillo, presidente de la @Dimayor previo al encuentro que nuestro equipo disputará ante @AguilasDoradas en la quinta fecha del cuadrangular B del clausura colombiano @BetPlayCO 2022-2. pic.twitter.com/USC7W6JvWQ — EL TRI (@DeporPasto) November 25, 2022

El partido entre Águilas Doras y Deportivo Pasto es bastante crucial, teniendo en cuenta que se podría definir al primer finalista de la liga del fútbol colombiano en este segundo semestre. Si el conjunto 'dorado', que tiene 9 puntos en el Grupo B, le gana a los 'volcánicos', y que el Medellín empate o pierda contra América de Cali, los dirigidos por Leonel Álvarez jugarán por la estrella de fin de año.