Deportivo Pasto le sacó un empate 1-1, al Atlético Huila, en el Guillermo Plazas Alcid

La jornada 14 del fútbol colombiano sigue su curso y este lunes en el Guillermo Plazas Alcid, Atlético Huila y Deportivo Pasto protagonizaron un atractivo compromiso que culminó en empate a un gol, con los tantos de Leonardo Escorcia, para los locales, y de Billy Arce, para la visita.

Desde los primeros instantes del juego se notaron las intenciones de los 'opitas', quienes por medio de una de sus grandes figuras, Marcus Vinicius, buscaron el gol.

Para fortuna de los asistentes al compromiso disputado en la calurosa Neiva, el equipo dirigido por Néstor Craviotto logró abrir el marcador con una impecable jugada de laboratorio. Al minuto cuatro, los locales ejecutaron de gran manera un tiro libre, que luego de una serie de toques precisos, el balón terminó en el fondo de la red, tras el cabezazo de Leonardo Escorcia.

Publicidad

A pesar de haber encontrado la anotación, el conjunto 'opita' no quitó el 'pie del acelerador' y aprovechó el envión anímico para buscar ampliar el marcador. Y así fue como lograron poner en apuros a los 'volcánicos' que no lograban reaccionar. No obstante, más allá de las constantes aproximaciones, no lograron penetrar nuevamente el arco custodiado por Diego Martínez.

En la parte complementaria, el protagonismo lo tomó el equipo dirigido por Flabio Torres, y así como lo habían hecho los locales, encontraron el gol en los primeros minutos.

Al 48', se salvó el Huila con una jugada vertical de los 'volcánicos', que a pesar del buen ataque, encontraron una mejor reacción del guardameta local, que atajó el disparo. Pero para desgracia de los 'opitas', en la siguiente jugada apareció Billy Arce, para poner la igualdad en el tablero, con un remate cruzado y certero de pierna derecha, que dejó sin posibilidades, a Jhon Figueroa, quien había salvado a los suyos hace algunos instantes.

Publicidad

Los locales quisieron reaccionar y fue así como nuevamente se aproximaron al arco de los nariñenses, y de ese modo conseguir lo que habría sido un penalti tras una infracción de Chrisian Mafla sobre Faber Gil, no obstante, cuando los huilenses empezaban a saborear lo que podría ser un nuevo gol, el VAR llamó para retrotraer la decisión y avisar que la falta habría sido afuera del área.

Finalmente, no lograron encontrar más goles en el Guillermo Plazas Alcid y el compromiso culminó en empate 1-1. Con el punto que otorgó este resultado, el Atlético Huila quedó en la casilla 14, con 15 puntos; mientras que el Deportivo Pasto se sembró en la quinta casilla con 21 unidades.