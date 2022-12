Deportivo Pasto sigue por la senda victoriosa: derrotó 2-0 a Unión Magdalena, en Ipiales

Geisson Perea y Víctor Giraldo convirtieron los tantos del triunfo para el equipo ‘volcánico’, que sumó su segundo triunfo consecutivo y sigue escalando posiciones en la Liga Águila-II 2019.

Deportivo Pasto venció 2-0 este sábado a Unión Magdalena, en el estadio Municipal de Ipiales, por la fecha 8 de la Liga Águila.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Los tantos del equipo ‘volcánico’ fueron obra de Geisson Perea (29’) y Víctor Giraldo (60’), ambos de cabeza.

El equipo de Alexis García, subcampeón del fútbol colombiano, recobró la memoria y sigue por la senda victoriosa, pues en la fecha anterior le propinó una goleada 4-1 en condición de local al Atlético Huila.

En la primera parte, Pasto avisó con un golazo de media distancia de Camilo Ayala, pero el tanto fue anulado pues el balón golpeó antes al árbitro del juego y esto ya no es permitido por el reglamento.

Publicidad

Sin embargo, en el minuto 29 apareció el defensor Geisson Perea y de cabeza puso el 1-0 para el equipo local. Así se fueron al descanso.

Manténgase informado sobre los fichajes de fútbol que se dan en las ligas más competitivas, entérese sobre rumores, eventos, noticias del mercado de fichajes a nivel mundial.

Publicidad

Unión Magdalena no tuvo un buen partido, el equipo no se paró bien en defensa y en ataque no tuvo un buen desempeño. Apenas algunos chispazos del mediocampista Sebastián Villota.

En la segunda mitad, las cosas no cambiaron, los ‘volcánicos’ siguieron insistiendo y aprovecharon nuevamente una desatención de la defensa del equipo samario para marcar el 2-0, con Víctor Giraldo.

Deportivo Pasto visitará al Cali, en Palmaseca, mientras que Unión Magdalena será local del Cúcuta Deportivo, en un duelo directo por no descender.