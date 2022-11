Deportivo Pasto vs. América de Cali, por los cuadrangulares, se reprogramó: cambió de día y hora

América de Cali vivió en la jornada del lunes 21 de noviembre un verdadero martirio para intentar llegar a la capital de Nariño para medirse al Deportivo Pasto , en duelo válido por la cuarta jornada de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano. Y es que el conjunto rojo del Valle del Cauca hizo público un video y un comunicado en sus redes sociales oficiales en el que hizo énfasis en que por más que lo intentó, no pudo aterrizar en el aeropuerto Antonio Nariño.

A raíz de ese percance por parte de los dirigidos por Alexandre Guimaraes, ya que tenían que haber llegado en el día lunes para el partido de este contra los 'volcánicos', pactado a las 6:30 de la tarde en el estadio Departamental Libertad, finalmente la División Mayor del fútbol colombiano tomó la determinación de correr el compromiso entre 'escarlatas' y pastusos para este miércoles 23 de noviembre.

Publicidad

Por medio de un breve anunció en sus plataformas digitales, la Dimayor explicó lo siguiente: "Nos permitimos informar los cambios en la programación de la fecha 4 en los cuadrangulares Semifinales por la Liga DIMAYOR II-20222.

Ahora, el partido del Grupo B de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano en el segundo semestre quedó pactado a la misma hora calendario, pero sólo con el cambio en el día.

Finalmente, así quedó definido el horario y día del partido:

Liga DIMAYOR II-2022

Cuadrangulares Semifinales

Fecha 4

23 de noviembre

Deportivo Pasto vs. América de Cali

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Departamental La Libertad

Televisión: TV Cerrada

De esa forma, la División Mayor del Fútbol Colombiano tomó en cuenta la petición del América de Cali en intentar aplazar el compromiso, ya que por los inconvenientes presentados para aterrizar en varias oportunidades al terminal aéreo de la capital de Nariño, se vieron obligados a retornar a Cali.

Publicidad