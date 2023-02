Deportivo Pereira le dio un golpe más al Once Caldas: lo venció 3-1 en el clásico cafetero

Este domingo el Deportivo Pereira celebró por partida doble, venció 3-1 al Once Caldas, en el clásico cafetero y además festejó sus 79 años de historia ante su afición. Por su parte, el equipo de Manizales no logra salir del oscuro panorama y ajustó una nueva derrota.

En una tarde soleada que iluminó el gramado del escenario deportivo de la capital de Risaralda, se llevó a cabo el atractivo duelo en el que ambas escuadras lo vivieron con gran efervescencia. Por un lado, estaba el actual defensor del título, que llegaba de jugarse un partidazo contra Nacional, y por el otro el 'blanco blanco', que llegó en una crisis de resultados que le costó el puesto a Diego Corredor.

Así las cosas, los protagonistas del juego intentaron buscar el gol por medio de jugadas que causaron poco peligro de cara al arco. No fue sino hasta el minuto 26 que se destapó el marcador y con eso llegó la primera anotación. En un doble error de los ahora dirigidos por Elkin Soto, que involucró a Eder Chaux y Fainer Torijano, el atacante 'matecaña' Ángelo Rodríguez 'aprovechó el desorden' y de ese modo puso en ventaja a los suyos.

Tan solo cinco minutos después aparecería el gol que se robaría todas las miradas. Al 31', Carlos Ramírez amplió la ventaja con una gran joya, tras un soberbio golazo, que con un remate fulminante de media distancia, desenfundó un disparo inatajable para Eder Chaux, guardameta de los 'albos'.

En medio de la avalancha 'matecaña', Once Caldas logró reaccionar por medio de su delantero estelar, Dayro Moreno, quien también probó con un disparo lejano para intentar descontar la ventaja, No obstante, dicha oportunidad no pasó de solo inquietar a Aldair Quintana.

En el cierre del primer tiempo apareció la sensación del partido, Carlos Ramírez, que intentó, sin fortuna en esta oportunidad, repetirle la dosis al 'blanco blanco'.

Para el complementó la visita aprovechó el tiempo de descanso y la charla técnica para cambiar el plan del encuentro. Así las cosas, en los primeros minutos de la segunda parte el Once Caldas logró encontrar el gol del descuento, que aunque fue celebrado por Dayro Moreno como propio, fue en contra de Jhony Vásquez. ¡2-1 y los 'albos' se metían en el partido!

Desde ahí siguieron creciendo los dirigidos por el 'Sultán', quienes al 59', tuvieron dos opciones claras que por poco igualan el marcador. En la primera de ellas, Dayro Moreno probó con un remate cruzado; y en la segunda, Luis Pérez lo intentó con un potente disparo; pero ambas fueron rechazadas por el exguardameta de Atlético Nacional.

Pero habría tiempo para más cuando el cronómetro marco el minuto 90, pues los dirigidos por Alejandro Restrepo encontraron una anotación más por medio de Juan Zuluaga, que aprovechó la confusión de Eder Chaux, y con el arco sin guardián remató para poner el 3-1 definitivo.

Con este resultado, el Deportivo Pereira que sumó su segunda victoria del rentado local, llegó a seis puntos y se trepó a la octava casilla; por su parte, el Once Caldas sigue inmerso en su crisis deportiva, se quedó con dos unidades y bajó a la penúltima casilla.