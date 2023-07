Deportivo Pereira recibió la negativa y no fichará a un jugador de Boca Juniors

Deportivo Pereira, que viene de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia, ha estado buscando reforzarse para afrontar los desafíos en la Liga y Copa Colombia, así como en la continuación de la Copa Libertadores. En ese sentido, se había dado a conocer que el club presentó una oferta formal al jugador venezolano Jan Hurtado, quien actualmente se encuentra en Boca Juniors.

La intención de los dirigidos por Alejandro Restrepo era incorporar a Hurtado, quien no ha tenido muchas oportunidades de juego en el cuadro 'xeneize'. Y aunque la posibilidad era viable, el delantero venezolano decidió rechazar la oferta de los 'matecaña' y optar por quedarse en el 'azul y oro', a pesar de su falta de minutos en el equipo.

Según los medios argentinos, el atacante del país vecino ha tomado la decisión de quedarse en Boca Juniors porque la oferta presentada por Deportivo Pereira no lo convencía. Aunque no está siendo utilizado regularmente por el técnico Jorge Almirón, el jugador ha decidido mantenerse a disposición del club argentino.

“El delantero tenía una propuesta para marcharse cedido al conjunto colombiano, con una opción de compra que no era muy ostentosa. No obstante, la oferta no lo convencía y decidió quedarse a las órdenes de Jorge Almirón”, reveló 'TyC Sports'.

Frente a la negativa, el Deportivo Pereira deberá buscar otras opciones para reforzarse de cara al inicio de la Liga, la continuación de la Copa Libertadores y la Copa Colombia. El club tendrá que explorar diferentes alternativas para fortalecer su plantilla y enfrentar los retos venideros.

A pesar de esta situación, Deportivo Pereira sigue en un momento histórico para el club, habiendo logrado avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Esto les ha permitido empezar a adquirir reconocimiento a nivel internacional y comenzar a hacerse un nombre en el fútbol sudamericano.

A medida que continúen su participación en el torneo y se enfrenten a Independiente del Valle, buscarán seguir haciendo historia y dejar en alto el nombre de Pereira y Colombia.

De hecho, cabe resaltar que en esta misma edición de la Copa Libertadores, los dirigidos por Alejandro Restrepo superaron a Boca Juniors, de Jan Hurtado, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Por lo pronto y remitiéndonos al presente, el cuadro 'matecaña' se prepara para lo que será su debut en la Liga II-2023 del fútbol colombiano, en la que tendrá que recibir al Deportivo Cali, el próximo lunes 17 de julio, a las 8:00 p.m.