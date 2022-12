Desde América se defienden por el nuevo escudo: “La ‘A’ es porque vamos a estar siempre en la A”

Toda una polémica se generó luego de que el equipo vallecaucano presentará su nuevo emblema de cara al 2019.

En cuestión de minutos las redes sociales se llenaron de mensajes desaprobando el nuevo escudo del América de Cali; el cual en vez del representativo diablo que tuvo durante años, fue reemplazado por una ‘A’.

“América vestirá una camiseta retro con el primer escudo que tuvo el equipo, donde aparece una ‘A’ que significa que el equipo nació en la A y en la A va estar siempre”, explicó Gómez al diario ‘El País’, de Cali.

En el mismo orden Ricardo Pérez, presidente del club, añadió en rueda de prensa que “estamos tratando de que nuestra gente recuerde quiénes éramos en el 79, cuando ganamos el primer campeonato, los títulos que hemos ganado, las finales de Copa Libertadores. Van a ver un escudo que rememora esa época y necesitamos el apoyo de todos”.

“Es una edición especial, los que son mayores lo vieron, cuando estaban jugadores que lo vistieron, no estamos inventando nada, no estamos atacando nuestra historia, somos conscientes de que va a haber contradictores y gente a la que no le parezca”, remarcó el ‘Gato’.

Palabras respaldas por el Gómez quien añadió que “el diablo no siempre ha estado en el escudo. América ha sido campeón sin el diablo en su camiseta”. Sostuvo además, que este emblema solo se utilizará en el primer semestre porque en junio abrirán un concurso para que los propios hinchas elija un nuevo diseño.

No es la primera vez

Si bien el diablo llegó al escudo de América hace 79 años, en varias ocasiones ha sido ocultado del uniforme, ya sea por sus propios protagonistas o como en este caso, por nuevos diseños.

Gabriel Ochoa Uribe, Anthony de Ávila y Julio César Falcioni, han sido algunos de los encargados en saltar al terreno de juego portando el escudo del América sin el emblemático diablo.

La decisión la tomaban ya bien sea por cábala, creencias religiosas o poner en ese lugar otro tipo de referencias.

