Bucaramanga se queja al no recibir respuesta de la Comisión Arbitral, por actitud de Diego Escalante

Y es que, en el partido de Jaguares contra Bucaramanga , el pasado domingo 24 de enero, fuera del resultado 2-1 trascendió la información de las actitudes del árbitro central Diego Escalante con algunos jugadores del club ‘leopardo’.

Andrés Felipe Correa, capitán del elenco bumangués, fue el primero en opinar respecto al juez del compromiso; lo hizo en rueda de prensa en la que pidió respeto por parte del colegiado para con los futbolistas.

Sobre lo sucedido, en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ , le hicieron seguimiento a la noticia de hace ya dos fechas. Precisamente Upegui dijo que no habían recibido respuesta oficial por parte de la Comisión Arbitral.

* Desde Bucaramanga qué alegan

“Hicimos un escrito, un oficio, frente a las decisiones tomadas por el árbitro con el jugador Bruno Télis durante el compromiso, no solo con él, sino con varios de los muchachos”.

* Decisión desde la Comisión

“La verdad hasta el momento no hemos conocido nada diferente a lo que dimos a conocer los hechos a la Comisión. Buscamos que se revisara el caso del jugador Bruno Télis y que ese hecho se diera a conocer a la Comisión que al final decide cómo es el comportamiento de los árbitros. Lo ideal es que hechos como estos no sucedan”.

* Ante la falta de respuesta, ¿qué pasará?

“Estamos esperando la respuesta de la Comisión. Sí queremos dejar en claro que comportamientos como el del señor Escalante no pueden suceder más sea cual sea el árbitro; lo digo no solamente por Bucaramanga, sino por todos los clubes a nivel nacional. Los jueces deben ser imparciales en todos los aspectos”.

* ¿Le prestan más atención a otros clubes?

“No me atrevo a hilar tan fino. Yo quiero dejar en claro que esto no puede pasar y que cualquier reclamo que los equipos hagan debe ser escuchado. No estoy diciendo que a unos escuchan y a otros no; pero a todos los deben oír”.