Desde el Ministerio del Deporte llaman al diálogo tras hechos de violencia de hinchas de Nacional

Los hechos de violencia que se presentaron en el Atanasio Girardot en la tarde del domingo anterior previo al compromiso entre Atlético Nacional y América de Cali, válido por la fecha 14 de la Liga I-2023, sigue dando de qué hablar. En esta oportunidad, una de las entidades que se pronunció sobre los lamentables enfrentamientos de la barra de 'Los del Sur' con la Policía de Medellín fue la Ministra del Deporte, Astrid Rodríguez.

En charla con 'Noticias Caracol', la mandataria de nuestro país aseguró que estos hechos no se pueden presentar más en Colombia y que se deben buscar las respectivas soluciones y medidas al caso.

"Necesitamos saber de fondo cuáles son las solicitudes y necesitamos llegar por la vía del diálogo a que esto no se repita, por favor, esto no se debe repetir más. Creemos que el Ministerio juega un papel fundamental aquí en términos de promover el barrismo social en pro de todo lo que implica las acciones comunitarias para los jóvenes", dijo de entrada la Ministra.

En medio de la charla con 'Noticias Caracol', la Ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, también se refirió a lo que viene para buscar una salida ante los hechos de violencia que se presentan dentro y fuera de los escenarios deportivos. Hizo énfasis en la próxima Comisión Nacional de fútbol que se llevará a cabo el día 27 de abril, en donde se trazará una hoja de ruta con las autoridades locales.

"Si bien es cierto que como Estado tenemos un llamado a la regulación y a la sanción, aquí en el fondo también está la pedagogía y está el apoyo para que podamos solucionar solucionar los problemas por la vía del diálogo, pero entiendo la situación, entiendo las situaciones que se toman y nosotros estaremos atentos de alguna manera para que esto se solucione de la mejor forma", complementó.

En esa Comisión Nacional de Fútbol se van a tocar temas en compañía del Ministerio del Deporte y uno de ellos tiene que ver con esos equipos biométricos y el proceso que está adelantando el mismo ministerio para poder implementarlo en los estadios, se escuchó en el informe que presentó 'Noticias Caracol'.

Otras repercusiones:

Lo que dijo el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo:

"Rechazamos vehemente esos actos de violencia que se vieron en el Atanasio Girardot, no solo adentro, sino también afuera del estadio, que fueron los que no nos dieron las garantías para que se llevara a cabo el partido. Y por supuesto también las declaraciones de las autoridades. Definitivamente Nacional está tomando unas decisiones administrativas que si bien algunas partes de sus seguidores no están de acuerdo, no se debe reaccionar de esa manera con violencia exacerbada”, dijo en charla con 'Noticias Caracol'.