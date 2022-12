Desde Jaguares le contestaron a Juan Carlos Osorio: “Lo tomamos como una crítica constructiva”

Óscar Upegui, técnico del equipo ‘felino’, habló este lunes con GolCaracol.com, luego de la queja que presentó su colega de Atlético Nacional.

Finalizado el encuentro del pasado domingo entre Jaguares y Nacional (1-1) , Juan Carlos Osorio, técnico de los verdes, se quejó en la rueda de prensa del camerino visitante del estadio Jaraguay, de Montería.

“No hay agua fría, hay cucarachas en los vestuarios. Son canchas que hay que venir y hacer la tarea. Eso es lo que el fútbol colombiano debe mejorar. Aquí les duele que uno les diga las cosas. Necesitamos escenarios extraordinarios para los extraordinarios jugadores que tenemos”, aseguró Osorio.

Óscar Upegui, entrenador del equipo local, habló este lunes con GolCaracol.com sobre este tema y le bajó el tono a las declaraciones del risaraldense, que han hecho ruido.

“Entiendo la declaración del profesor Osorio como una crítica constructiva, como un llamado para que mejoremos las instalaciones en todos los estadios del país. Nos preocupamos por el césped y la iluminación, que es muy importante, pero hay que mejorar también los camerinos”, le dijo Upegui a este portal.

“No llevemos las cosas a una connotación diferente a eso, a que se mejoren los escenarios en todos los sentidos y que nuestro fútbol sea cada vez mejor. Esa creo que fue la intención del profesor”, agregó.

Por último, el santandereano afirmó que también tuvo que vivir situaciones parecidas en su época como jugador y ahora también como entrenador, pero que han sido manejadas de otro modo.

“Alguna vez me tocó estar en un estadio donde no había agua y los muchachos no se pudieron bañar. A veces ha pasado que en los camerinos no hay una camilla para atender los jugadores. Todo eso maneja internamente, tratando de decirles a las personas indicadas”, finalizó.