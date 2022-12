“Desde que llegué no me han dado un buen trato”: Michael Ordóñez

El volante renunció al Deportes Tolima y denunció que no recibió ningún pago en dos meses que estuvo en Ibagué, no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico y le incumplieron el contrato.

Michael Ordóñez llegó al Deportes Tolima como refuerzo proveniente del Deportivo Pasto. Sin embargo, el volante nunca jugó con el equipo y dos meses después de llegar a Ibagué renunció a su contrato, el cual le fue incumplido.

“Desde que llegué nunca cobré un peso y a eso hay que sumarle el arriendo del apartamento que estaba pactado en el contrato y no me lo han cumplido. Desde que llegué no me han dado un buen trato”, dijo Ordóñez en entrevista para Caracol Radio Ibagué.

Con Michael Ordóñez ya son tres los refuerzos del Tolima que no continúan en Ibagué, sumando al entrenador Gregorio Pérez y al volante creativo Michael Covea.