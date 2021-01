Diber Cambindo, goleador del Quindío: "Me gustaría jugar en Nacional u otro equipo grande del país"

El torneo de la Primera B del fútbol colombiano empezó este fin de semana su temporada del 2021 y con ella, espera dar a conocer nuevas figuras del balompié nacional, como habitualmente lo hace.

Fabián González Lasso, rumbo a Asia: es nuevo jugador del Júbilo Itawa, en Japón

En ese panorama aparece Diber Cambindo, delantero de 24 años del Deportes Quindío y quien se ha consolidado como uno de los goleadores del torneo y de la Copa Colombia, pues el pasado miércoles anotó los dos goles de la victoria 2-0 de su equipo sobre Alianza Petrolera, en los cuartos de final.

Aunque goza de un buen presente, el nacido en Guachené confesó que no siempre fue así, pues en la infancia "me ha tocado pasar por cosas difíciles pero siempre motivado por dentro, viviendo el día a día de que las cosas iban a cambiar pronto", reveló en diálogo con GolCaracol.com.

Cambindo inició su trayectoria en el fútbol en una escuela de la Liga de Antioquia. Ahí mostró sus dotes de goleador al marcar más de 25 goles en una temporada, siendo el máximo artillero de la edición y llamando así la atención del club Unión San Felipe de Chile, el cual no dudó en ficharlo.

Futuro asegurado: las jóvenes promesas del fútbol colombiano para mirar en 2021

Publicidad

Luego pasó al Deportes Quindío para hacer su intervención en la escena del fútbol profesional colombiano, pero al principio, sus días no fueron fáciles por las pocas oportunidades que tuvo de demostrar su capacidad.

"Con el profesor Alberto Suárez no tuve pues la oportunidad de mostrar potencial que he mostrado ahora, pero con la llegada del profesor Quintabani me dio la la confianza, la posibilidad de jugar, de demostrar mi don de goleador que llevo", reveló.

"Me dio la confianza y yo supe aprovecharla de la mejor manera. Yo estaba preparado, ya había pasado por muchas cosas, entonces la persistencia y el trabajo, la disciplina y la dedicación creo que han sido fundamentales para que llegara este momento en el cual me encuentro hoy", añadió el delantero sobre su actualidad bajo las órdenes del entrenador argentino.

¡Mucho nivel! Estos son los fichajes más relevantes del fútbol colombiano, para este 2021

De hecho, el destacado nivel que vive Cambindo no ha pasado desapercibido por equipos de primera división, tal como lo confirmó: "Hemos recibido llamada y ofertas pero lastimosamente no se ha podido concretar. Ahorita estoy en Deportes Quindío, concentrado, quiero terminar concluyendo el objetivo que me he plasmado, seguir el objetivo de llegar a primera división con el equipo, dejar todo en manos de Dios y en mi representante".

Aunque Diber Cambindo, como él mismo dice, está centrado en afrontar el primer semestre del ascenso con el conjunto 'cuyabro', no le cierra la puerta a una posible salida a un equipo de la máxima categoría en el presente mercado de transferencias, que será extenso, pues cierra a inicios de marzo.

Publicidad

Mauricio Cuero: "Me siento en un nivel muy bueno y trabajo para darle a Banfield lo que merece"

"Ahorita mi aspiración es cumplir mi objetivo con mi equipo, si se da la posibilidad de salir del club, hacer las cosas bien. Me gustaría vestir la camiseta de Atlético Nacional , un equipo grande de aquí de Colombia y algunos otros equipos importantes del país. Luego, dar lo mejor de mí, hacer las cosas bien y a largo plazo pues me gustaría obviamente jugar en Europa, por ejemplo en Chelsea o Manchester City", concluyó quien es uno de los goleadores de la Copa Colombia 2020 con cinco anotaciones.

Por: Santiago Clavijo Merino / @santiagocm96 /