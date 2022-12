Diber Cambindo: "De visitante somos bastante poderosos; en Pereira vamos a levantar la copa"

Con anotaciones de Diber Cambindo, para el local, y Leonardo Castro, para el 'matecaña', en la tarde-noche de este domingo, Independiente Medellín y Deportivo Pereira igualaron a un gol en el estadio Atanasio Girardot, por la gran final de ida de la liga del fútbol colombiano , que definirá al campeón de 'Navidad' en 2022 el próximo miércoles 7 de diciembre, en el Hernán Ramírez Villegas.

Justamente, el autor del gol 'poderoso' fue el encargado de entregar declaraciones postpartido, donde se mostró muy contento por una anotación más a su cuenta; además, de felicitar a la gran figura del duelo, que fue el arquero del Deportivo Pereira: Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, quien atajó también un penal fundamental para la definición del título.

¿Cuál es el mensaje para la hinchada luego de la igualdad?

"Creo que se hizo un muy buen partido hoy (domingo). A la hinchada, solamente pedirle que siga creyendo, así como han creído durante todo el semestre. A lo largo del torneo tuvimos tropiezos, las cosas no se nos daban, pero ahí estaban; pedirle a la gente que siga creyendo. La serie está todavía abierta, no se ha perdido nada, nosotros somos muy buenos visitantes, entonces que sigan creyendo; que no pierdan la fe y que nosotros vamos a ir allá a Pereira a el todo por el todo y a levantar la copa”.

¿Cuáles son sus sensaciones después de anotar un gol más a su cuenta personal?

"Se ha venido trabajando, hemos sido pacientes, en lo personal estoy contento por anotar una nueva anotación en una instancia tan importante para la institución, para mí. De igual manera, quiero felicitar al arquero del Pereira (Harlen Castillo), que hizo su trabajo muy bien hecho la verdad; fue la noche de él. Esperemos nosotros de visitantes también contar con ese toque de suerte y poder concretar los balones que hoy (domingo) no pudieron entrar al arco".

¿Qué les faltó para llevarse la victoria?

"El equipo hizo muy buen trabajo, Pereira obviamente está celebrando porque se llevan un punto importante del Atanasio, pero nosotros estamos tranquilos, mentalizados de que las cosas las hicimos bien; lastimosamente no entró la pelota, porque donde la pelota hubiese entrado las tres veces que tuvimos para hacerla, la historia sería diferente. Nosotros estamos convencidos del trabajo que venimos haciendo con el 'profe', mis compañeros están también convencidos y creo que nosotros de visitante también somos bastante poderosos".

¿Cómo cree usted que será el partido del próximo miércoles?

"Creo que va a ser una final digna, de dos equipos que van a luchar hasta conseguir su objetivo que es ganar la final, esperemos ser nosotros los que se coronen el miércoles. Estamos muy convencidos de ello".