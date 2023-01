Didier Moreno aclaró los rumores y respondió sobre su futuro: "Voy a seguir en Atlético Junior"

Con el 2023 en marcha, los clubes y jugadores retoman labores, de cara a lo que será la próxima temporada del fútbol colombiano, donde el Deportivo Pereira llega como el defensor del título, después de consagrarse por primera vez en la historia, tras vencer a Independiente Medellín desde los doce pasos en un disputado duelo y clasificar como primero del grupo de la muerte, siendo contra Junior de Barranquilla el partido que selló su paso a la gran final.

Uno de los equipos que cerró el 2022 de mala manera, fue justamente el conjunto 'tiburón' haciendo evidente los problemas futbolísticos y administrativos por los que estaban pasando, sin embargo, con el inicio de una nueva campaña la ilusión se vuelve a recargar y consigo el proyecto, que, para esta ocasión estará comandado por Arturo Reyes, quien llegó al ‘tiburón’ en busca de una reestructuración, que empezó con la salida de siete jugadores y la apuesta mayor a la juventud y talento.

Dentro de los hombres de experiencia, que llevan tiempo en la institución y ya saben lo que es ganar en Atlético Junior, está Didier Moreno, un hombre que ha sido fuertemente criticado por la hinchada y, que en los últimos tiempos se le ha relacionado con su salida del club.

En la jornada de este lunes 2 de diciembre, mientras aprovecharon para regresar a las instalaciones, pensando ya en la pretemporada, el mismo jugador fue quien se encargó de aclarar los rumores acerca de su presente con Junior, dejando clara su posición e intenciones para este 2023.

“Claro que sí, yo voy a seguir en Atlético Junior; tengo contrato”, dijo Didier, quien después se refirió a los rumores sobre su posible salida del equipo: “No entiendo de dónde salieron las noticias que había pedido salir; yo siempre quiero estar”.

Frente a las críticas y descontento de la hinchada con el jugador, Moreno respondió: “Respeto totalmente las críticas de la gente, las acepto, seguiré trabajando para demostrar”.

¿Didier Moreno seguirá en Junior? El mismo jugador responde la pregunta 👀 pic.twitter.com/JiAIJOHm9K — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 2, 2023

Por otra parte, una de las caras conocidas que regresan al ‘tiburón’, después de sufrir una grave lesión que lo alejó de las canchas, es la de Hómer Martínez, quien presentó, este lunes, los exámenes médicos correspondientes para el inicio de la pretemporada y, de esa manera, confirmó su presencia en la próxima campaña con el Junior de Barranquilla.

“Estoy muy contento, Gracias a Dios ya me ha llegado el alta médica. Los especialistas me han dicho que puedo volver a jugar. Espero hacer esta pretemporada y ponerme a tono lo más rápido posible. Los primeros meses de la lesión siempre son bastante duros. Pasé momentos muy complicados después de la cirugía que me hicieron, pero he estado aferrado a Dios y todo salió muy bien”, dijo el jugador.

Referente al tema de la ampliación de su contrato con Junior, Homer dijo: “Gracias a Dios hemos renovado contrato por tres años más. Es algo en lo que tengo que agradecer a la familia Char que ha confiado en mí desde el primer momento, una oportunidad que solo podré retribuir en el campo y con títulos”.