Diego Álvarez, delantero del Pereira: “Los jugadores estamos incrédulos con el regreso del fútbol”

Diego Álvarez, delantero del Deportivo Pereira, ha sido uno de los tantos jugadores afectados por la para del fútbol en Colombia, ante la irrupción de la pandemia del coronavirus y la aún incierta fecha para la vuelta de la Liga.

Sin embargo, el antioqueño se ha estado preparando todo este tiempo para que en el regreso poder aportar todo su potencial al equipo 'matecaña'.

El exAtlético Nacional y Medellín charló con GolCaracol.com sobre las decisiones que se están tomando por parte de las directivas del fútbol profesional colombiano y la incertidumbre que aún reina.

“Vas a soldar”, el comentario en una foto de Falcao García, todo por sus particulares gafas

¿Cómo se ha sentido en el regreso al fútbol en esta ‘nueva normalidad’?

"Para nadie es un secreto que la para nos ha golpeado bastante, nosotros los futbolistas no estamos acostumbrados a parar bastante tiempo, la cuarentena nos sirvió mucho para los que los jugadores de más experiencia bajáramos un poco las cargas y recargar las baterías. Ahora en los entrenamientos nos vemos mejor, con más energía, no vemos la hora de empezar a competir, a veces no entendemos porqué se ha demorado, pero tenemos que seguir preparándonos"

Publicidad

¿Qué les dice el cuerpo técnico para lograr los objetivos trazados?

"Todos empezamos de cero y el que arranque mejor podrá aspirar al título o a las copas, no podemos dar ventajas y eso lo recalca el cuerpo técnico. Tenemos un buen equipo para pelear cosas importantes en este torneo que será corto, queremos repetir ese buen fútbol que hicimos el año pasado y en el inicio de este semestre"

Jarlan Barrera: "Lo único que pedimos los jugadores es una respuesta a dar una fecha para comenzar"

¿Qué opinión le merece que todavía no se tenga la fecha exacta para el regreso del fútbol?

Publicidad

"Es una cosa que nos preguntamos todos los días, nos cuestionamos que aquí no se inicie el torneo todavía, habían dicho una fecha para agosto y hasta ahora vamos a empezar los entrenamientos grupales, somos conscientes que aquí en Colombia se maneja el interés pero el fútbol es una alegría para todos, cuando empiece se va a disfrutar. El país necesita del fútbol, van seis meses sin competir, eso hace mella en nosotros, lo cuestionamos, pero tenemos que tener paciencia, parece que en septiembre si volveremos"

¿Ustedes los jugadores creen que se cumplirá esa fecha anunciada?

"Eso queda en el aire, se especula mucho y ya no se lo creemos, hasta ahora se anunciaron entrenamientos grupales y que para la segunda semana de septiembre podamos competir, pero en estos momentos no hay un comunicado oficial. Los jugadores estamos incrédulos con el regreso del fútbol, hasta que no veamos algo claro no podemos afirmar nada, esperamos tener buenas noticias en los próximos días, nosotros tenemos que seguir concentrados. A medida que va pasando el tiempo, se va acabando el año y el futbolista se va desmotivando porque no tenemos algo concreto para que nosotros estemos 100% mentalizados".

Por: Néstor Ibarra / @Néstoribarraram