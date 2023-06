Diego Arias: "Atlético Nacional vs Millonarios genera muchas emociones; superar la tensión es clave"

Se paraliza el país. Atlético Nacional y Millonarios se verán las caras este domingo 24 de junio, en el estadio El Campín, en busca del primer título del 2023. Dos de los clubes más grandes, con mayor historia y de grandes hinchadas, protagonizan una final de ensueño. ¿Quién ganará? Solo hay espacio para uno y, por eso, de seguro, ambos lo dejarán todo en cancha.

Todo se ha vivido desde la previa y no es para menos. Si bien muchos pueden pensar que solo hay alegría, pasión y amor, también hay ciertos sentimientos de tensión, esas llamadas 'mariposas en el estómago'. De esa manera, palpitan y viven los aficionados, ya se imaginarán lo que ocurre con los futbolistas, quienes son los principales y grandes protagonistas.

Y si hay alguien que conoce de estos escenarios, no solo a nivel nacional sino también internacional, es justamente Diego Arias. El experimentado mediocampista, de 38 años, pasó por clubes como Deportivo Pereira, Once Caldas, PAOK Salónica (Grecia), Cruzeiro (Brasil), Independiente Medellín, Atlético Huila y, por supuesto, Atlético Nacional, su mejor momento.

Vistiendo la camiseta 'verdolaga' tocó la gloria en repetidas ocasiones, siendo una pieza importante. De hecho, entre 2013 y 2018, años en los que estuvo en la institución, rozó los 200 partidos disputados. Asimismo, ganó cinco Ligas, dos Copas, una Superliga, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. Dejó huella y de qué manera. Todo un campeón.

Publicidad

Referente, alguien a quien le agradecen mucho y que, por ende, las puertas están abiertas. Esto le permitió que el cuadro antioqueño se la jugara por él y le entregara una enorme responsabilidad; fue contratado para que fuera el entrenador de las divisiones menores, cargo en el que espera brillar. De esto, la final y mucho más, Diego Arias habló con Gol Caracol.

Diego Arias, exjugador de Atlético Nacional entre 2013 y 2018 Getty Images

Desde su nueva labor, ¿Qué significa esta final?

"Para todos los que estamos en el club significa mucho llegar a la final y más porque, después de largos años, hay varios jugadores en el primer equipo que vienen desde las fuerzas básicas, así que será una oportunidad bonita y se revalida el proceso que se hace en el fútbol formativo, el cual, poco a poco, da sus frutos y eso se ve reflejado en la institución".

Andrés Salazar, Edier Ocampo, Samuel Velásquez, Brahian Palacios, entre otros...

"Estamos bien, en camino de potenciar a varios jugadores. El hecho de que debuten a nivel profesional en un club como Atlético Nacional tiene más 'peso' y valor. Hay calidad, madurez y profesionalismo. Representa mucho para todos porque la calidad del club es grandiosa y esperamos que la gente esté más convencida, nos apoyen, nos unamos y festejemos".

Publicidad

¿Cuál es el análisis que hace del juego de vuelta?

"Esperamos hacer un gran segundo partido, que nos permita ser campeones porque sería muy importante para la gente y la institución. Hay un buen balance entre jóvenes y experimentados, guiados por el excelente cuerpo técnico, en cabeza del profesor Paulo Autuori. Ojalá podamos sacar un resultado importante en el duelo definitivo y se pueda celebrar".

¿Cómo ha vivido este enfrentamiento de tanto impacto?

"Por la historia de los clubes tiene mucha trascendencia; además que siempre ha sido una rivalidad histórica. Ahora, esta final también significa mucho para el fútbol colombiano, que clubes como estos lleguen a pelear por el título, demuestra que se tiene una línea de trabajo, buenos procesos, una gran regularidad, se hacen las cosas bien, con orden, en fin".

Diego Arias, exjugador de Atlético Nacional, en acción de juego en torneo internacional Getty Images

¿Qué opinión tiene de Millonarios?

"Es un premio a la regularidad de Millonarios, que ha mostrado buen trabajo en los últimos años. Enfrentarlos es un buen síntoma para la Liga. Se premia a dos equipos que lo han intentado, buscado, con planteles competitivos para alcanzar los títulos y darle alegrías a sus hinchadas. Esta vez no hubo nada accidental en los finalistas y llegaron los dos mejores".

¿Y de Atlético Nacional?

"Lo de Nacional viene de hace unos cuantos años. Esperamos que podamos superar a ese gran equipo como Millonarios, sacar diferencias y así celebrar nuevamente. El trabajo del profesor Autuori se ha visto, poco a poco, y los frutos son más que evidentes con la Superliga, la clasificación prematura en Copa Libetadores y ahora buscando ganar esta Liga I-2023".

Publicidad

¿De qué manera se manejan las horas previas a estos partidos?

"Las finales y este tipo de partidos, que son clásicos, pueden generar tensión en el jugador y cada uno de los involucrados en ambos clubes, entonces la clave estará en ser eficientes en determinadas acciones, saber cómo manejar todo en lo que se refiere a lo colectivo e individual, tendrá mayores opciones de ganar y espero que sea Atlético Nacional quien lo logre".

¿Cuál será la clave para sacar alguna diferencia?

"Quien pueda adaptarse con lo que vaya pasando y pidiendo el partido será bueno, pero lo más importante es sobrepasar la tensión que genera estos compromisos. El equipo que se relacione más con el juego estará carca de ganar y llevarse el título. Ojalá que al final del duelo podamos decir que merecimos ganar y nos sintamos orgullosos de lo hecho en cancha".

Celebración de Diego Arias, tras anotar un gol con Atlético Nacional AFP

¿Qué le han dicho los jugadores con los que ha hablado?

"En el club tenemos la posibilidad de que el equipo principal y los juvenules trabajamos en la misma sede, estamos cerca y en constante comunicación y queda claro que para cada jugador es diferente. En el caso del más experimentado, que es Cristian Zapata, dice que este partido es el que hay, clave y, por ser un clásico, se generan emociones de todo tipo".

Publicidad

¿Es complicada la parte mental y emocional?

"Claro, pero cuando el jugador y el equipo logran vencer ese temor, que es normal sentir, saca su mejor rendimiento y de manera cómoda. Es natural que todo eso suceda. Incluso, pasa algo especial y es que cree que el jugador joven, por lo de su edad, puede sentir más temor, pero, a veces, por la irreverencia de la juventud, se relacionan mejor con una final".

Hay que vivirlo y estar ahí también, ¿no?

"Sin duda. Esto no es algo lineal y depende de cada persona, como bien lo decía, no es igual para todos, pero que hay que vivirlo y estar ahí para entender muchas cosas; es algo único. Lo importante en este caso puntual de Atlético Nacional es que si bien hay jóvenes, también hay experimentados, lo que permite un equilibrio y se sienten bien en la cancha".

Hablando de "estar ahí", ¿Cómo vivía Diego Arias esas instancias?

"En esa época, tuvimos finales que perdimos y otras que ganamos. Recuerdo que hubo partidos buenos, donde jugamos de gran manera, pero perdimos; así como hubo otros en los que caímos porque lo hicimos mal. El punto de esto es que si se acaba el partido y uno siente que lo dio todo, se arriesgo, no se guardó nada, se entregó, debe estar tranquilo".

Acción de juego de un partido de Atlético Nacional, donde Diego Arias sumó minutos AFP

No dejarse llevar por el "temor" del que hacía referencia...

"Tal cual. Al hacerlo bien, uno puede mirar a los ojos y decir que no se dio, pero se batalló. Ahora, cuando el temor no deja que vayas más allá, es algo doloroso y se siente arrepentido porque faltó más. Perder está dentro de las posibilidades de juego, hay que enfrentarlo de la misma forma como se hizo en el semestre y que fue lo que le permitió llegar a la final".

Publicidad

¿Le hubiera gustado estar en esta histórica final y jugarla?

"Como futbolista siempre disfruté cada partido, pero siendo sincero gozo mucho verlo ahora en la tribuna, acompañando a los jugadores, en las conversaciones que les puedan dar, desde nuestro lado con el trabajo formativo, en fin. Ahora, que me den ganas de entrar, no mucho, lo disfruto, lo veo, apoyo con mucho amor, pero hasta ahí y ya es tiempo de ellos".

¿Se sufre más desde afuera?

"No, antes se disfruta más. El primer juego, lo vi con amigos y ellos decían que se sufre acá en la sede y mi respuesta fue: 'créanme que no, adentro es peor, se siente tensión'. Ahora, desde afuera, con la música, ese ambiente, la alegría, el color es maravilloso; el futbolista está en la cancha sufriendo porque es quien será cuestionado por sus decisiones".

¿Qué mensaje le envía a la hinchada?

"Enviarles un fuerte abrazo a todas las personas que nos apoyan y siguen en Atlético Nacional. Esperamos poder celebrar, disfruten del fútbol, de la alegría que hay en torno a esto y siempre en un marco de paz. Además, esperamos que haya un montón de respeto para ambos clubes, que ambos son grandes del país. Ojalá nos pongan a celebrar a todos".