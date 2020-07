Diego Braghieri: “Fueron rumores, si hubiera tenido problemas con la dirigencia no estaría acá”

Diego Braghieri es uno de los refrentes en Atlético Nacional y este jueves habló de todo, en una atención a los medios de comunicación.

De entrada, el zaguero central argentino señaló que se encuentra bien de salud y feliz por volver a los entrenamientos en la sede del club antioqueño.

“Gracias a Dios estoy muy bien de salud, mi familia y yo, y después estamos un par de semanas que estamos trabajando en campo, la parte táctica no se puede porque el protocolo no deja, solo trabajos individuales, 9 o 10 jugadores por cancha, tenemos las herramientas, pero todo aislado”, señaló Diego Braghieri.

Además, el argentino habló de una posible opción de ser capitán de Nacional, tras la salida de Daniel Muñoz, de los rumores de prensa que señalaban que no quiso bajarse el sueldo y hasta de lo que será su futuro con los ‘verdolagas’, ya que tiene contrato hasta diciembre de 2020.

Vea acá las declaraciones de Diego Braghieri:

*Opinión de jugar la Liga en una sola sede

“Lo de la sede comparto lo que digo mi colega Javier Reina, a lo mejor que para los jugadores de esa sede única será más fácil, pero los que estarán lejos se complicará, pero vamos paso a paso, esperemos que se baje un poco los contagios y luego ir viendo cómo se irá dando el campeonato”.

*Opción de ser capitán de Nacional

“Nosotros tenemos a nuestro capitán, nuestro líder que lleva este barco, uno siempre está para ayudar, experiencia creo que tengo, ya me ha tocado en otros clubes, pero hoy tenemos dos capitanes de mucho nombre y trayectoria, y bienvenido sea, uno siempre está para apoyarlos, pero ahorita están Jefferson Duque y Helibelton Palacios”.

*Los trabajos individuales

“No podemos hacer contacto de balón con otra persona, ni cambios de frente, no podemos pasar el balón el uno al otro, pero gracias a Nacional tenemos toda la indumentaria de trabajo”.

*Su futuro

“Mi contrato es hasta el 31 de diciembre, no se qué va a pasar, hay que ver muchas cosas, cómo inicial el campeonato, de pronto la directiva de pronto por mi edad querrá ver cómo rindo después de lo de la pandemia. Uno está muy contento acá, como lo he dicho, mi familia está feliz, si llega el momento de renovar bienvenido sea, pero si también los dirigentes me dicen que muchas gracias, uno se queda contento que cuando jugué yo di mi 100 por ciento”

*Rumores de que no quiso bajarse el sueldo

“Como lo hemos salido a decir, lo desmentimos, fueron rumores, porque si yo hubiese tenido un problema con la dirigencia no estaría acá, si no hubiera querido aportar mi granito de arena al club, todos hemos aportado, todos llegamos a una negociación no solo para nosotros sino también para el club”.