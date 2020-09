Diego Braghieri y un partido importante contra Deportes Tolima: “Se puede definir el puntero”

Atlético Nacional recibirá este viernes al Deporte Tolima en el reinicio del fútbol profesional colombiano. Diego Braghieri, defensor del cuadro paisa, estuvo este martes en rueda de prensa palpitando lo que será el duelo del primero contra el segundo de la tabla de posiciones.

El defensor argentino recordó lo que fue la final que ganó el Deportes Tolima en el 2018, además de asegurar que será un gran partido.

“Es un partido complicado, me quedé con algo de la final que ganó Tolima. Es un partido especial, lindo, todos lo queremos jugar. Hace un tiempo largo que nos venimos preparando. Tolima es el líder y el otro día demostró porque lo es. Debemos tener nuestras mejores armas para enfrentar al puntero”, indicó Diego Braghieri.

El defensa argentino estuvo en el Nacional que perdió la final contra Deportes Tolima, el ex San Lorenzo comparó a ese equipo campeón con el que dirige ahora Hernán Torres.

“Es muy parecido al que nos ganó la final, es un equipo muy físico, muy fuerte. Nosotros podemos contrarrestar eso. Tenemos muchas ganas, no vemos la hora de que ruede el balón”, agregó Diego Bragheri.

El ex Rosario Central sabe que el partido del próximo viernes los puede dejar en la cima de la tabla de posiciones, por lo que deberán ganarle al conjunto ‘pijao’.

“El primer partido nos toca un rival lindo, digno líder. Es un partido en el que se puede definir el puntero. En algún momento lo teníamos que enfrentar, ahora al principio o después al final. Me gusta que nos toque ahora para ver realmente como estamos”, aseveró Diego Braghieri.

El partido del viernes tendrá la video asistencia tecnológica, este aspecto a algunos en el fútbol les preocupa, pero Braghieri acepta esta ayuda para los árbitros.

“Bienvenida sea la tecnología, vamos a tratar de hacer un partido sin errores para que no pueda intervenir el VAR”, reconoció Diego Braghieri.

Atlético Nacional es un equipo que siempre está peleando por el logro máximo en Colombia, siempre se le piden títulos y el argentino lo sabe.

“Para salir campeón hay que ganarles a todos, así clasifiquen cuatro u ocho. No veo el cambio de mala manera, no creo que se nos complique. Tenemos confianza en que podemos ganar este torneo”, concluyó Diego Braghieri.