Diego Chica: “En todos los estadios damos de qué hablar, el fútbol ahora no es de nombres”

El jugador del Cúcuta habló con GolCaracol.com sobre el buen presente del equipo motilón, su importancia dentro del plantel y los objetivos que quiere lograr el equipo de Norte de Santander.

Diego Chica, experimentado mediocampista del Cúcuta Deportivo, es uno de los referentes del destacado presente del equipo 'motilón', que después de la victoria 3-2 sobre Bucaramanga se confirmó en el liderato de la Liga Águila I del fútbol colombiano.

En diálogo con GolCaracol.com, el vallecaucano se refirió al buen momento del club ‘motilón’; habló sobre el técnico Sebastián Méndez; sus reiteradas actuaciones sobresalientes en el torneo y los objetivos en grande que tienen en la institución nortesantandereana.

¿A qué se debe este buen momento del Cúcuta?

“El momento por el cual pasamos es bastante importante porque el trabajo que se hace, no durante la semana, sino durante un año, y hablo del Torneo Águila en el 2018, fue bastante exitoso. Este es un equipo que humildemente trabaja de la mejor manera, que paso a paso se va colocando objetivos, logros, tanto grupales como personales y que logramos alcanzarlo. Ha sido importante el cuerpo técnico; los directivos, que con su esfuerzo colocan todo a la mano del jugador para que rinda de la mejor manera, y este es un trabajo de todos, el cual viene dando muchos frutos”.

Hubo cambió de cuerpo técnico, pero con Sebastián Méndez siguen en la senda del triunfo. ¿Qué es lo que les pide el técnico?

“Sí, hubo un cambio de entrenador. Pero los dos son argentinos, viven el fútbol al máximo, al cien por ciento, llega Méndez en un momento donde el grupo viene haciendo las cosas de la mejor manera, tomaron una decisión importante de dejar el noventa por ciento del grupo y eso fue importante. A eso hay que sumar la llegada de nuevos jugadores, el caso de la ‘Goma’ (Hernández), de Matías, de Javier López, que vienen a aportar su granito de arena para esta familia, porque eso fue lo que formamos”.

¿Cuál es el objetivo principal de este plantel del Cúcuta Deportivo?

“Nosotros hablamos desde el principio que si traíamos el ritmo que teníamos en el Torneo Águila, colocándole ese empuje, esa garra, con la que se juega, si le poníamos eso ahorita a la Liga las cosas iban a salir mejor. Vamos por el mismo camino,, es un plantel que quiere ser ganador y protagonista en la Liga. Para nosotros todos los partidos son finales porque queremos salir de esa tabla del descenso que nos persigue a los recién ascendidos, y en todos los estadios estamos dando de qué hablar”.

Y en la parte personal, ¿a qué se debe su buen presente futbolístico?

“Cada día me levanto agradecido por la oportunidad de volver a jugar fútbol, en cada entrenamiento me entrego al máximo, como si fuera el último, siempre lo hago con mucha actitud y compromiso. No me preparo solo para un partido, sino para todo el campeonato. Esta es una profesión donde necesitas disciplina y ganas, así lo tomo yo, con esa idea”.

¿Se puede decir que este Cúcuta está para grandes cosas, entre esas para pelear el título?

“Sí, claro, el fútbol hoy no es de nombres, es de hombres dentro del terreno de juego, es cuestión de que tú tengas corazón y te mentalices a que las cosas te van a salir bastante bien. Sea el equipo que sea que nos pongan al frente saldremos a hacerle daño, es un grupo que los objetivos trazados los quiere cumplir, alejarnos del descenso, conseguir un cupo a copa internacional”.

¿Qué le ha dejado militar en varios equipos que han estado en la ‘B’ del fútbol colombiano?

“El Torneo Águila es un campeonato muy difícil, pero jugar en varios equipos como Chicó, Bogotá, Real Cartagena, esto nunca lo tomo para que me haga daño, para que me haga ver mal, lo tomo con mucho profesionalismo”.

