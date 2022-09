Diego Corredor, el técnico de Once Caldas fue amenazado en redes sociales y la policía interviene

La semana ha estado agitada para Diego Corredor, entrenador del Once Caldas, de Manizales, ya que recibió ataques y amenazas desde las redes sociales, según informó en las últimas horas el diario 'La Patria'. Esto después del empate 1-1 con Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

La tabla de posiciones tiene al equipo blanco de sexto, con 15 puntos de 30 posibles; pero al parecer existe inconformismo en algún sector de los seguidores. El estilo de juego, la alineación de algunos jugadores y sus decisiones han traído comentarios negativos, justo cuando se viene un partido importante en el camino frente al líder Millonarios.

Con respecto al caso, incluso se manifestó Diego Enrique Fontal, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría, quien comentó que "le dimos (a Diego Corredor) recomendaciones de seguridad, le explicamos qué hacer en caso de ser abordado por alguien y le hablamos de la importancia de denunciar".

Según el citado medio, el entrenador decidió no interponer la denuncia y también aclaró que no recibió ningún mensaje intimidatorio a su teléfono personal. También se indicó que en otras oportunidades los directivos del Once Caldas y entrenadores del pasado como Flabio Torres y

Hubert Bodhert también fueron amenazados.

¿Cuándo juegan Once Caldas vs. Millonarios en la Liga Betplay?

Luego de la igualdad en la visita al Pereira, los integrantes del cuerpo técnico y los jugadores del Once Caldas pasaron la página y comenzaron a preparar lo que será el partido de este domingo 11 de septiembre frente a Millonarios, el equipo sensación del fútbol colombiano por su juego y rendimiento.

Este compromiso, que ha llamado la atención de los aficionados en Manizales, será a las 2 de la tarde en la cancha del estadio Palogrande.

Frente a Millonarios, se espera una respuesta positiva del equipo orientado por el profesor Corredor, luego de días de presión y tensiones.