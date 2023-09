Diego Corredor: "En Neiva se ha sentido la frustración por las muchas fallas arbitrales"

Atlético Huila lo intentó hasta el final en el partido frente a Millonarios en el estadio El Campín, pero al minuto 90+9, Andrés Llinás marcó el 2-1 para los 'embajadores', dejando así a los dirigidos por Diego Corredor con las manos vacías. Mucho se habló de la adición en el escenario capitalino y ante ello este viernes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', conversaron con el estratega del conjunto 'opita'.

"Somos conscientes de la situación que estamos viviendo, pienso que estamos haciendo las cosas bien, algunos partidos lo hemos jugado bien de alguna manera; dejando eso ahí, pero pensando en lo que viene. Cuando llego el grupo estaba mentalmente caído, no se habían dado los resultados, se ha venido sufriendo. En Neiva se ha sentido la frustración por las muchas fallas arbitrales, perjudicando el equipo", dijo de entrado Corredor a la mesa de periodistas.

El DT del Huila continuó que ahora deben dejarlo todo en los partidos que restan, puesto que la tabla del descenso está latente. Harán todo lo posible para lograr los objetivos trazados.

"Yo llego al equipo y luego fuimos a Tunja y sacamos un punto, tuvimos dos semanas de entrenamientos, le ganamos al Tolima y empezamos a levantar el camino en la parte mental; el grupo está dejando todo, ayer (jueves) era complicado ganar; pero el equipo se entregó, estamos mentalizados en que son siete finales y tenemos que ir a muerte", continuó.

Publicidad

Otras declaraciones de Diego Corredor:

*El proyecto del Huila..

"Cuando llegué la tenía clara, porque me habían llamado los equipos comprometidos con el descenso, acepté el proyecto con Atlético Huila porque me gustó, estaba la esperanza de que podemos enderezar el camino, cuando uno empieza a depender de otro es complicado, pero aquí hay que mentalizarse; hacer la parte de nosotros, competir. Esto no es de merecimientos, pero merecemos más de lo que tenemos, ya Dios decidirá si estamos en la A o en B"

Publicidad

*El buen momento de Marcos Vinícius

"Está en un buen momento, no sólo él, sino también Wilfrido (De la Rosa), Sebastián Hernández, Tovar; todos lo de parte de adelante han hecho goles, pero Marcos por su inteligencia de juego, por sus goles y su forma de juego ha marcado la diferencia. Hay una opción y los directivos están mirando ese tema".

*El descenso...

"Asumí esto, la mentalidad siempre ha sido salvar la categoría, pero ellos saben que si toca empezar desde la base, se hace. Que los hinchas estén tranquilos, vamos a tratar de sumar hasta la última fecha".

*No han pensado en quejarse...

"Ellos ven lo que pasan, no se ha querido pelear, esto lo sacamos estando más unidos en la cancha, si tenemos que luchar lo haremos en la cancha; salir adelante como equipo".