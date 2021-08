Diego Corredor es el nuevo técnico del Once Caldas

Once Caldas no viene bien, el arranque de la Liga colombiana II-2021 no fue el mejor y le costó el puesto a Eduardo Lara. Sin embargo, este jueves, ya se presentó al nuevo entrenador, que será Diego Corredor.

A través de un comunicado, en las redes sociales del club de Manizales, informaron que “la junta directiva contrató como nuevo director técnico del equipo profesional al profesor Diego Andrés Corredor Hurtado”.

El boyacense tuvo un recordado paso por Patriotas, dirigiendo en 150 partidos, luego pasó al Pasto, pero allí apenas estuvo en 43 partidos.

Ahora, Corredor será el encargado del Once Caldas, que quiere mejorar su nivel futbolístico y pelear en el campeonato colombiano.