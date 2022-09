Diego Corredor: "Medellín le encontró las debilidades a Millonarios y todo el país lo vio"

Este fin de semana se jugará una nueva fecha del fútbol colombiano. En esta jornada 11 del rentado local uno de los duelos más atractivos será el partido entre Once Caldas y Millonarios , en el Estadio de Palogrande de Manizales. Será el domingo 11 de septiembre, a las 2 de la tarde.

Con vista a lo que será una nueva presentación del conjunto 'blanco blanco' frente al líder indiscutido de la Liga, atendieron este viernes a los medios de comunicación Diego Corredor y Guillermo Celis.

En una de sus intervenciones el estratega de Once Caldas se refirió al último compromiso del equipo 'embajador', en el cual el DIM logró inquietar a los dirigidos por Alberto Gamero, en la vuelta de la semifinal de la Copa Colombia con un resultado final 2-2. “Como todo equipo tiene debilidades, y ya se las hemos analizado en los partidos. El reflejo fue el partido de Medellín le encontró las debilidades a Millonarios y todo el país lo vio”, dijo Corredor.

Y agregó con respecto a la forma en que podrá lograr sacar un buen resultado ante el conjunto azul de Bogotá. Así el DT comentó que “todos los partidos son distintos, pero nosotros también hemos trabajado para mejorar nuestra idea de juego y poder encontrar los espacios. Independiente de la forma de jugar de Millonarios, tenemos que hacer nuestro trabajo para hacerle daño a Millonarios”.

Por su parte, Guillermo Celis, mediocampista de Once Caldas, también se refirió a lo que será este nuevo encuentro: “viene un gran rival y un gran equipo. Tiene una identidad muy marcada, hace muchos años vienen trabajando con el mismo técnico. Los jugadores que están y han llegado se han acomodado muy bien a la idea. Medellín los hizo ver muy mal”, afirmó Celis.

¿Tensión antes de Once Caldas vs. Millonarios?

En las últimas horas se conoció que el técnico Diego Corredor recibió en días pasados amenazas en las redes sociales y el tema incluso fue tratado por parte de las autoridades de la ciudad de Manizales. Así el ambiente con los hinchas no es el mejor.