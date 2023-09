Diego Corredor: “No hay un arbitraje serio y si son siete minutos de adición, no son más"

Este jueves Millonarios tuvo que trabajar de más para poder vencer 2-1 al Huila, en el estadio El Campín. El gol del triunfo fue de Andrés Llinás, al minuto 90+9, pero el árbitro Luis Delgado había dado siete minutos de adición. Por eso, el técnico de los ‘opitas’, Diego Corredor se refirió al tema y apuntó contra el juez central.

“En la última jugada del partido digámoslo así ese trabajo serio pues salimos tristes porque no hay un arbitraje serio, si son siete de adición son siete, no son diez o nueve. En Neiva contra Águilas se perdió mucho tiempo y reponen cuatro, entonces no sé cuál es la forma de la reposición para mirar ese tema, uno queda aburrido por lo que viene pasando”, dijo de forma contundente el estratega del elenco de Neiva.

Sobre el trámite del compromiso, Diego Corredor afirmó que su equipo compitió bien, aunque también tuvo pasajes en los que sufrió.

“Se compitió bien, el segundo tiempo mejor que el primero, nos costó neutralizar el fútbol de Millonarios en la primera parte, la salida de Sebastián Hernández nos complica en el manejo de la pelota y ellos aprovecharon eso. Corregimos algunos aspectos, nos estaban haciendo daño por las bandas, desde lo táctico y la actitud del equipo estar cortos, de querer hacer las cosas bien y llevarse un punto”, agregó.

Acá más declaraciones de Diego Corredor, técnico del Huila:

*No era un rival fácil

“Nos toca competir, levantar la cabeza y los partidos que vienen jugarlos con la actitud y no es fácil jugar en El Campín contra el campeón”.

*La molestia por constantes arbitrajes polémicas en los partidos del Huila

“Llevo un mes y unos días, he estado callado por el tema del arbitraje pero estamos sufriendo con ese tema, pero siguen más partidos. Se está viendo que el resultado no depende solo de nosotros, sino de seres humanos que manejan un VAR, los que toman las decisiones en la cancha”.

*También hay autocrítica

“Es normal que cuando un viene a jugar a la altura uno sufre más que el rival, uno tiene que también neutralizarlo con la posesión del juego y recuperarse en tiempo de tiro de esquina. Pero salimos a competir, la autocrítica es conservar mas el balón. Si son siete, no son diez, hasta que hagan el gol y se acabe el partido”.