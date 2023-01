No, gracias.

Diego Corredor: "No nos vamos conformes, pero Once Caldas hizo cosas muy interesantes" Once Caldas cayó 1-0 en su visita a Atlético Nacional y el técnico del 'blanco blanco' Diego Corredor, dio sus impresiones sobre la derrota de sus dirigidos en esta jornada 1 de la Liga 2023-I.