Diego Corredor, técnico del Once Caldas: "Hablaré con la junta directiva sobre mi continuidad"

Este sábado, Once Caldas se midió en casa frente a Águilas Doradas por la fecha 4 de la liga del fútbol colombiano, dejando como saldo una victoria 2-1 a favor del conjunto de Rionegro. El 'blanco blanco' solo ha podido sumar dos unidades de 12 posibles y el entrenador Diego Corredor dio sus impresiones sobre el juego en rueda de prensa.

Los resultados no han acompañado a los manizalitas que ven como su hinchada exige buen fútbol, pero sobre todo volver a estar en las posiciones de privilegio, lugares a los que el equipo no llega desde hace un tiempo.

Diego Corredor no dejó en claro su continuidad, pero que todo le compete a los dirigentes del club con quienes se reunirá pronto: "Lo que yo piense, se va a hablar con los directivos, lo que ellos piensen se va a hablar, usted me va a hablar de una junta directiva. Así como hablé con ellos cuando llegué también tendré que hablar con ellos qué piensan y ustedes conocerán qué es lo que se va a hablar en esa reunión".

A continuación más declaraciones de Diego Corredor:

*Sobre la estrategia para este partido

"Sí, estamos de acuerdo. Planteamos un partido en la primera parte donde se tenían que cumplir unas tareas tácticas, porque Águilas maneja una estructura 4-3-3 y nosotros al manejar un 4-2-3-1 o 4-4-1-1 teníamos que estar muy atentos y disciplinados tácticamente para que Águilas no encontrara esos espacios por dentro. Pienso que hasta donde hubo hasta donde se cumplieron las tareas, se realizó un buen trabajo el primer tiempo con algunas llegadas, pero ya después empezamos a equivocar los caminos de la presión y Águilas empezó a manejar y a encontrarnos los espacios por dentro, nos hacía superioridad en las bandas y encontró el gol. Ya para la segunda parte decidimos igualar la estructura y creo que se niveló y hicimos más por encontrar el empate, por irnos arriba. Llevo tres semestres viendo llegadas de gol y no se meten, muchas cosas que uno no entiende y cuando empatamos un partido donde el ánimo va arriba y podemos pensar en una remontada, llega este gol. Esto es fútbol, somos seres humanos, cometen, pero en segundo tiempo sí estoy de acuerdo que mejoramos mucho".

El desespero de la afición del Once Caldas...

"En el tema de la hinchada, yo puedo decir que entiendo la pasión, entiendo el desespero de tantos semestres sin clasificar. Pero yo en Manizales me he sentido como en casa. Es una ciudad similar a Tunja, universitaria, donde vivo en el barrio Palermo, donde veo que es una ciudad de gente educada, de gente estructurada, de gente culta. Y siempre me voy a llevar esa imagen de Manizales porque por unos pocos que vienen a gritar y sabemos en qué condiciones están, no me voy a llevar una imagen mala de la hinchada. Sé que es fútbol, entiendo. Los resultados son los que avalan en esto del fútbol. Pero mire que la vida es así. Por un gol, por un punto, pasamos de ser malos a buenos. En dos semestres hubiéramos hecho un gol, clasificamos y ahora soy el más malo porque no se clasifica. La vida es así, pero repito que la imagen que tengo de la gente en Manizales para mí es muy buena, me siento como en casa. Y lo que está pasando sé que no es el sentir de la hinchada, de la barra, pero sé que en Manizales hay gente que valora y reconoce algo de lo que se ha hecho".

¿Qué debe mejorar el equipo?

"Hemos mostrado cosas buenas, muchas por corregir. Pienso que el grupo viene mejorando en todos los aspectos. Yo sé que Sherman Cárdenas va a mejorar más en la parte física, los jugadores que llegaron. En el tema de los extremos, que era la parte donde nos reforzamos, muchos venían de estar en algunos equipos pero no tener continuidad los 90 minutos. Y eso cuesta un poquito de tiempo, encontrar la forma futbolística. Pero el equipo viene, pienso que como en el segundo tiempo mejorando. Hemos visto pasajes de los partidos con Nacional, con Tolima, donde se hacen cosas interesantes y tenemos, como se lo manifiesto a ellos, una nómina importante para revertir la situación y empezar a sumar"