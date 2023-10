Diego Corredor y el descenso del Huila: "Me siento apenado, achantado y ofrezco disculpas"

La derrota 1-0 en su visita al América de Cali, por la fecha 18 de la Liga II-2023, firmó en la noche de este lunes el descenso de Atlético Huila a la segunda división del fútbol colombiano. El 'opita' luchó hasta el final por la permanencia, no obstante, los resultados no se le dieron. Tras el juego en el estadio Pascual Guerrero, Diego Corredor, DT del conjunto huilense, analizó la derrota en rueda de prensa y pidió disculpas por no cumplir el objetivo.

"En el tema del descenso, no queda sino mirar hacia delante, ofrecer las disculpas a los directivos, a la gente que confío en mí, yo me hago responsable. Desde que llegué el objetivo era sumar el 50 +1, soñamos con sacar eso adelante, pero en el camino nos encontramos con adversidades. Valorar el esfuerzo del equipo, no era fácil, yo he manifestado que a mí me llamaron los tres equipos del descenso, pero vine acá por ellos, por un proyecto; me puse la camiseta, me siento apenado y achantado, pero esto no termina acá", manifestó el entrenador del Huila.

Pero ahí no paró el discurso por parte de Diego Corredor, pues agregó que esta experiencia le va a servir para más adelante, los hará más fuerte y también aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Harold Rivera, su colega en el Unión Magdalena, club que a su vez estará en la segunda categoría en el 2024.

Atlético Huila, descendido de la A a la Primera B para el 2024. COLPRENSA

"A mí corta edad, lo que he vivido en el fútbol, de jugar tres Sudamericanas, de clasificar dos veces a octagonales, esto no lo va empañar, y está la posibilidad para levantar la cabeza y esto nos va a hacer más fuertes. Aprovecho para mandarle un mensaje al profe Harold, nos formamos los dos, nos toca vivir esto a los dos, el fútbol continúa y sé que más adelante Dios nos va a tener en otras posiciones", agregó Corredor.

Otras declaraciones de Diego Corredor:

*Lo que cambió en el funcionamiento del Huila desde su llegada

"Creo que lo más se notó fue la parte ofensiva del equipo, empezamos a generar más goles y opciones. No fuimos claros en muchos partidos; era para hacer muchos más goles y en la fase defensiva nos faltó estar más atentos, nos hicieron muchos goles en la pelota quieta".

*La idea de juego del equipo, las conclusiones

"En cuanto a la idea me gustó el ataque del equipo, se vieron muchas cosas de lo que trabajamos, pero lograr que el equipo tenga valentía y se logró hoy (lunes) para salir jugando y en la condición que estamos es complicado, pero trataron. Quisimos mostrar un buen fútbol, el equipo compitió y me voy tranquilo porque vi algo de lo que es la idea, con los jugadores que teníamos tratamos de adaptarnos a ellos y proponer algo de lo que teníamos nosotros; no es excusa pero esto es con tiempo, con partidos para tomarse confianza en el inicio y salida y, pienso que ese es el resumen en la parte futbolística".

Respaldo por parte del presidente del Huila

Maruan David Issa, máximo directivo del conjunto 'opita', asistió a la rueda de prensa y confirmó que Diego Corredor seguirá con el equipo en la segunda división.

"Lo hacemos para brindarle la confianza, esto es un proyecto que desde que llegamos a Neiva hace 5 meses estábamos conscientes de la posibilidad de descender, independiente de la expectativa que teníamos de venir del grupo que venimos. Les ofrecemos de corazón una disculpa sincera a los hinchas, pero esto sigue, vamos a intentar armar un equipo con jugadores jóvenes y de experiencia para afrontar la B con mucha responsabilidad y crear ese proyecto del Huila en Colombia".