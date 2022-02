Diego Corredor y su éxito en Once Caldas: “Disciplina, planificación y cambiar mentalidades”

Diego Corredor tiene ‘volando’ al Once Caldas en el fútbol colombiano, siendo el único equipo invicto, luego de las primeras ocho fechas del campeonato.

Por eso, el estratega boyacense atendió a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ para hablar del proceso que lleva con el ‘blanco blanco’.

“Gracias a Dios vamos bien, la verdad no llegamos en un buen momento el año pasado, pero se mostró el trabajo, vieron la disciplina y se aumentó el rendimiento en muchos jugadores y eso es gracias a la planificación, disciplina y cambiar la mentalidad del jugador, se notó el cambio y gracias a Dios con los jugadores que trajimos estamos jugando bien, en los primeros puestos”, afirmó de entrada.

Además, Corredor explicó que tiene el apoyo de los directivos del Once Caldas, porque “veníamos hablando de un proyecto, los directivos nos están apoyando, todo para poner a Once Caldas en torneo internacional y eso es con un proceso serio”.

Acá más declaraciones del técnico de Once Caldas:

*Su renovación de contrato

“Habíamos tenido una reunión aproximadamente hace unas tres semanas, ya me habían manifestado y bueno pasaron algunas fechas, las cosas andaban muy bien y me llamaron para cuadrar lo del tiempo y el contrato y se firmó hasta junio de 2024”.

*La decisión de seguir en Once Caldas

“Firmé un año, me quedaba hasta junio, y se decidió dos años más. Gracias a Dios se están haciendo las cosas bien. Antes de llegar al Once tuve varios llamados de otros equipos y que cuando me vieran listo me llamaban y luego me llamó el Once Caldas y estoy agradecido con ellos, con gente seria que dejen trabajar”.

*Lo que ha implementado en el club

“Es concientizar a los directivos de que esto no es de un entrenador, es de todas las ciencias del deporte, un psicólogo, nutricionista, al jugador decir qué comer, y muchas charlas con ejemplos claros que hemos tenido y han mejorado y están en equipos grandes”.

*Ayron del Valle

“La madurez, Ayron nosotros con él simplemente nos dedicamos en ponerlo a punto, venía pasado de kilos, estuvo todo diciembre sin competir, han sido meses sin entrenamiento, entonces lo pusimos a punto, le falta un poquito en lo físico. Nos mostró que tiene unas condiciones y su experiencia en movimientos”.