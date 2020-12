Diego Godoy se despidió de Millonarios: “Agradecido con la gente que me brindó su cariño”

En Millonarios siguen saliendo jugadores del plantel profesional y esta vez el turno fue para Diego Godoy.

Fredy Guarín y su inminente llegada a Millonarios, causó furor en redes sociales

“Hoy toca despedirme de una gran institución las cosas no salieron como quisimos pero de qué se trató y se peleó hasta el final no hay duda. Agradecido Millonarios, que los tiempos venideros sean de éxitos. También agradecido con su hermosa gente que me brindó su cariño desde el primer día hasta el último gracias totales”, escribió en sus redes sociales el jugador paraguayo.

En enero de 2020 había arribado Diego Godoy, y aunque no brilló, siempre ‘le dio una mano’ al técnico Alberto Gamero, hasta jugando como lateral.

“Seguimos negociando con Reinaldo Rueda, el tema económico siempre es complejo”

Publicidad

Con 22 partidos disputados se va el paraguayo, 18 de ellos en la liga colombiana y otros cuatro en la Copa Sudamericana.