Diego Guastavino: “A mis 33 años, muchos dirán que a qué vengo a Santa Fe”

El mediocampista uruguayo, quien es uno de los refuerzos del elenco capitalino, dirigido por Guillermo Sanguinetti, habló sobre sus expectativas y el aporte que dará al equipo a pesar de su edad.

Diego Guastavino, jugador ‘charrúa’ de 33 años, llegó a Santa Fe procedente de Liverpool, de Uruguay, y en charla con GolCaracol.com, habló sobre su trayectoria, su aporte y sus objetivos.

El volante se refirió que a pesar de su edad tiene mucho para contribuir en el juego del equipo ‘cardenal’ y destacó su llegada a un equipo histórico de nuestro país.

¿Cómo se siente en su llegada a Santa Fe?

"Llegué a un club que estos últimos años ha marcado historia y es un privilegio para mi estar acá y tener la posibilidad en lo deportivo de estar en Santa Fe. Vengo con ilusión y ganas de conseguir cosas importantes con el club".

¿Cuál ha sido su trayectoria como profesional?

"He estado en varios lugares, con buenos y malos momentos, uno le puede prometer mucho a la afición pero la idea mía es clara y es encontrar el mejor rendimiento individual para plasmarlo en lo colectivo. Estamos en una institución que necesita mucho del grupo para conseguir objetivos importantes".

Defina su estilo de juego...

"Soy más volante ofensivo, no me considero un ‘10’ clásico porque no tengo esa característica, pero de mitad de cancha para adelante puedo aportar en cualquier posición del campo".

¿Cómo analiza su rival en Copa Suramericana?

"Rampla Juniors tiene ese estilo de un equipo uguayo, uno es consciente que no es la selección, pero son jugadores que no se les puede dar la mínima chance, tenemos todo para ir allá y ganar, pero eso hay que demostrarlo y nos hemos preparado de buena manera para la Suramericana y la Liga local".

¿Cómo ve al plantel de Santa Fe?

"Nos estamos preparando día a día para lo que quiere Sanguinetti y vamos por buen camino, y en lo personal genera ilusión el plantel que tenemos para regarle un trofeo a la gente".

¿Qué le aporta usted al equipo ‘cardenal’?

"Tengo que generar fútbol, en mi caso se me presentó una oportunidad a mi edad, con 33 años, que muchos dirán para qué vino, pero yo vengo a aportarle a esta camiseta. Me impresionó este club".

Por último, ¿cuáles son sus objetivos con Santa Fe?

"Los objetivos son en cada partido ir ganando y luego cuando se den las cosas irle apuntando a cada torneo".

Conozca a Diego Guastavino:

Mediocampista uruguayo de 33 años, quien ha militado en 10 clubes en toda su carrera profesional. Llegó a Santa Fe procedente de Liverpool, de Uruguay.

Guastavino jugó en Sud América, Deportivo Maldonado, River Plate, y Liverpool, en suelo ‘charrúa’. Y en el exterior en Lugano, de Suiza, Lyn Oslo y Brann, en Noruega, Querétaro, de México, Universidad de Concepción, en Chile y Universitario, de Perú.

En su palmarés tiene dos torneos con Universitario, en el fútbol peruano y una Copa de Chile con Universidad de Concepción.

