Diego Herazo, figura del Tolima: "El 'profe' David González llegó con humildad, trata a todos igual"

Deportes Tolima ha empezado de grata manera los cuadrangulares finales de la Liga II-2023, pues en su último partido derrotó a Águilas Doradas y le quitó el invicto que tenía durante todo el semestre. Sin embargo, uno de los futbolistas destacados en la victoria 'opita' fue Diego Herazo, quien anotó un triplete.

En charla exclusiva con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el delantero del Deportes Tolima habló de cuál ha sido el papel del técnico David González para tener el equipo en el liderato del grupo A. "Nosotros las primeras 10 fechas no estábamos bien, desde ahí siempre seguimos trabajando. Cuando llego el 'profe' (David González), le dio la confianza al todo el plantel, eso impulsó a que el equipo tuviera ese embrión y ahora produjo que estemos en este momento".

Asimismo, el artillero comentó su felicidad por marcar su primer 'hat-trick' en su carrera deportiva. "Sí, es mi primer triplete, esperemos que lleguen muchos más . Ya llevaba dobletes; ahora los goles están llegando en los mejores momentos, en las finales", sentenció el deportista.

Otras declaraciones de Diego Herazo

Publicidad

La era de David González

"Llegó con mucha humildad; el profesor desde que arribo, trató a todo el mundo igual. La confianza hace que el grupo esté rindiendo así".

Su actual rendimiento

Publicidad

"Nunca he dejado de trabajar. Desde que llegó el cuerpo técnico me han incitado a que trabaje mucho más, me muestran muchos videos, analizamos los rivales (...) Ahora, me ha ayudado jugar a la espalda del segundo central, aparezco donde el central no me está esperando".

Águilas Doradas vs Tolima - Foto: Tolima Oficial

Jeison Lucumí, ficha clave

"Lucumí es un jugador muy importante para nosotros. Creo que hacemos un buen trabajo en el frente de ataque, tenemos un gran grupo y aprovechar que todos están en su nivel. El que entra está bien y hay que aprovechar eso".

Preparación física

Publicidad

"Todo preparador físico llega con su esquema. Nicolás trabaja mejor en las cargas, hace preparación diferenciada y eso es importante porque ahí es donde se generan las recaídas en las lesiones."

Cambio en la manera de jugar

"Con el 'profe' Juan Cruz iniciábamos presionando muchísimo, pero a medida de los partidos tuvimos muchas bajas. Ahora con el técnico David también hacemos, aunque no es el objetivo. En la actualidad, lo hacemos de manera equilibrada y en la mitad de la cancha."

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Tolima?

El equipo de David González se enfrentará al Deportivo Cali en condición de local, este sábado 25 de noviembre a las 5:00 p.m. (hora de Colombia).